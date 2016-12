Afrique: Préparation de la CAN gabon 2017 - 24 étalons convoqués par Paulo Duarte

A moins d'un mois de la CAN Gabon 2017, le sélectionneur national, Paulo Duarte, a communiqué une liste de 24 joueurs, en attendant un 25e nom, qui devront prendre part à un stage de préparation à Marrakech au Maroc. C'était lors d'une rencontre avec la presse, le jeudi 15 décembre 2016 à Ouagadougou.

24 Etalons, en attendant un 25e nom, seront de l'expédition de Marrakech au Maroc dès le 27 décembre 2016, pour un stage de préparation dans la perspective de la CAN Gabon 2017. C'est l'annonce faite par le sélectionneur national Paulo Duarte à la presse le 15 décembre dernier, à Ouagadougou. Au sujet de cette liste, il a tenu à préciser que le 25e joueur n'est autre que Abdoul Aziz Kaboré, présentement blessé et qui pourrait incessamment rejoindre le groupe dans quelques jours. Mais au cas où les choses ne s'arrangeraient pas, on lui trouvera un remplaçant.

On enregistre sur la liste, la présence des cadres habituels de l'équipe tels que le capitaine Charles Kaboré, Jonathan Pitroïpa, Bakary Koné, Alain Traoré, Bertrand Traoré, Abdou Razack Traoré, Aristide Bancé et bien d'autres. Il faut relever un nouveau venu en la personne du milieu de terrain Blati Touré, sur qui des doutes planaient par rapport à sa nationalité. En effet, il avait été dit qu'il est Ivoirien et Paulo Duarte a donné de nouvelles informations sur Blati Touré qui lui aurait affirmé qu'il est Burkinabè de père et de mère. Ajoutant que pour le joueur, il ne s'agit pas de mettre une quelconque pression pour être sélectionné et qu'il doit être jugé sur son talent. A ce sujet, le sélectionneur national des Etalons a confié que c'est un joueur qui a des qualités et un profil qui peuvent faire son affaire.

S'il y a un garçon qu'on espérait revoir et qui avait disparu des radars de l'équipe nationale, c'est bien le milieu de terrain Bakary Saré dont le talent avait illuminé la pelouse du stade du 4-Août lors du match aller des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, face à l'Ouganda. Blessé au retour, il ne jouait plus puisqu'entre temps, il était sans club. Présentement sociétaire du club portugais de Moreirense, Bakary Bouba Saré effectue son retour chez les Etalons, en espérant qu'il aura retrouvé la plénitude de ses moyens physiques et techniques. En plus, il faut noter la présence du défenseur Ernest Aboubacar Congo dont Paulo Duarte dit beaucoup de bien par rapport à sa vitesse et ses qualités techniques. La question du choix du Maroc pour préparer la compétition a été abordée en raison de la différence de climat avec le Gabon.

En effet, c'est la période du froid au Nord de l'Afrique et Paulo Duarte, qui le reconnaît, fait savoir qu'il y avait plusieurs choix dont celui de la Guinée Equatoriale qui a le même climat que le Gabon. Mais, dit-il, le Cameroun et la Guinée Bissau, deux adversaires du Burkina, y seront. Il a parlé d'autres possibilités dans le Golfe et en Europe, mais le choix du Maroc s'est finalement imposé. Ainsi, Paulo Duarte et ses poulains s'envoleront pour Marrakech où les entraînements vont débuter le 28 décembre prochain, avec au programme deux matchs amicaux contre les Lions de l'Atlas locaux du Maroc le 4 janvier et le 7 ou 8 janvier face aux Aigles du Mali. A l'issue de cette étape, le sélectionneur national va livrer la liste définitive des 23 Etalons et l'équipe va rallier Libreville le 8 ou 9 janvier pour s'y acclimater quelques jours avant d'ouvrir les hostilités contre les Lions indomptables du Cameroun, le 14 janvier, à la suite du match d'ouverture de la CAN qui opposera le Gabon à la Guinée Bissau.

Antoine BATTIONO

La liste des 24 Etalons

1- Germain M. Sanou (Beauvais/France)

2- Hervé Koffi Kouakou (ASEC d'Abidjan/Côte d'Ivoire)

3- Aboubacar B. Sawadogo (RCK/Burkina)

4- Bakary Koné (Malaga/Espagne)

5- Aboubacar Ernest Congo (IZK Khemisset/Maroc)

6- Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud)

7- Arnaud Patrick B. Malo (Smouha/Egypte)

8- Issoufou Dayo (RC Berkane/Maroc)

9- Yacouba Coulibaly (RCB/Burkina)

10- Steeve Farid Yago (Toulouse/France)

11- Abdou Razack Traoré (Karabukspor/Turquie)

12- Bakary Bouba Saré (Moreirense/Portugal)

13- Blati Touré (Omonia Nicosia/Chypre)

14- Adama Guira (RC Lens/France)

15- Charles Kaboré (Krasnodar/Russie)

16- Alain Sibiri Traoré (Kayserispor/Turquie)

17- Cyrille B. Bayala (Sheriff Tiraspol/Moldavie)

18- Jonathan B. Y. Pitroipa (Al Nasr/Emirats Arabes Unis)

19- Préjuce N. Nakoulma (Kayserispor/Turquie)

20- Aristide Bancé (ASEC d'Abidjan/Côte d'Ivoire)

21- Jonathan Sundy Zongo (Almeria/Espagne)

22- Bertrand Isidore Traoré (Ajax d'Amsterdam/Hollande)

23- Banou Diawara (Smouha/Egypte)