Gabon: 24 Etalons pour préparer l'expédition de Libreville

Le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, a communiqué à la presse le 15 décembre, une liste de 24 joueurs qui devront prendre part à un stage de préparation à Marrakech au Maroc en prévision de la CAN Total, Gabon 2017.

Dans la liste des joueurs convoqués, on retrouve les mêmes cadres qui étaient de la campagne des éliminatoires de cette CAN et des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 tels que le capitaine Charles Kaboré, Bakary Koné, Jonathan Pitroïpa, Abdou Razack Traoré, Bertrand Traoré, Steeve Yago, Alain Traoré, Aristide Bancé.

La nouveauté, c'est l'arrivée du milieu de terrain Blati Touré qui joue à l'Omonia Nicosia de Chypre, et qui évoluait auparavant à Evian Thonon Gaillard en France et le retour d'un autre milieu de terrain, Boukary Bouba Saré. qui a fait deux apparitions en éliminatoires de la CAN 2017 lors de la double confrontation avec l'Ouganda. Depuis lors, il n'a plus été appelé parce qu'il était sans club mais, il d'avoir un contrat au Portugal avec le club de Moreirense.

Paulo Duarte a fait savoir que l'équipe nationale burkinabè s'envolera le 27 décembre prochain pour Marrakech où elle passera une dizaine de jours avec au bout deux matchs amicaux, le 4 janvier 2017 face à l'équipe locale des Lions de l'Atlas et le 7 ou le 8 janvier contre les Aigles du Mali avant de mettre le cap sur Libreville avec la liste définitive des 23 Etalons.

La liste des 24 Etalons

Gardiens de but : Germain M. Sanou (Beauvais/France), Hervé Koffi Kouakou (ASEC Mimosas/Côte d'Ivoire), Aboubacar B. Sawadogo (RCKadiogo/Burkina).

Défenseurs : Bakary Koné (Malaga/Espagne), Aboubacar Ernest Congo (IZK Khemisset/Maroc), Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud), Arnaud Patrick B. Malo (Smouha/Egypte), Issoufou Dayo (RC Berkane/Maroc), Yacouba Coulibaly (RCB/Burkina), Steeve Farid Yago (Toulouse/France)

Milieux de terrain : Abdou Raz

ack Traoré (Karabukspor/Turquie), Bakary Bouba Saré (Moreirense/Portugal), Blati Touré (Omonia Nicosia/Chypre), Adama Guira (RC Lens/France), Charles Kaboré (Krasnodar/Russie), Alain Sibiri Traoré (Kayserispor/Turquie), Cyrille B. Bayala (Sheriff Tiraspol/Moldavie)

Attaquants : Jonathan Pitroipa (Al Nasr/Emirats Arabes Unis), Préjuge Nakoulma (Kayserispor/Turquie, Aristide Bancé (ASEC Mimosas/Côte d'Ivoire), Jonathan Sundy Zongo (Almeria/Espagne), Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Banou Diawara (Smouha/Egypte), Issoumaila Lingane (Happoel Ashkelon/Israël)