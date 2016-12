Tchad: Bassin du lac Tchad - Le HCR lance un appel de fonds de 241 millions de dollars pour l'assistance humanitaire

Au cours de ses visites sur le terrain, le Haut-Commissaire a assisté à des activités novatrices axées sur le développement qui profitent aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil, y compris des projets de distribution de gaz à Diffa au Niger et des bateaux pour les communautés de pêcheurs de Baga Sola au Tchad.

Selon le HCR, la situation étant imprévisible et sans perspectives immédiates de résolution ou de retour significatif, il est essentiel que la communauté internationale renforce son soutien financier et investisse immédiatement dans des programmes de développement à la fois pour les réfugiés et les communautés hôtes.

Les dommages à l'environnement sont également préoccupants ainsi que les besoins en eau potable et en installations d'assainissement et d'hygiène.

Les réfugiés, les rapatriés et les communautés hôtes ayant survécu à la violence et aux traumatismes après les attaques commises par les insurgés de Boko Haram ont besoin d'une aide d'urgence ».

« C'est l'une des crises majeures de déplacements de populations en Afrique et le monde doit agir », a déclaré Filippo Grandi. « Les souffrances et le désespoir dans la région du lac Tchad atteignent un point que je n'avais jamais encore vu.

Plus de la moitié de cette somme (soit 154,29 millions de dollars) est nécessaire pour le Niger, l'aide aux personnes déracinées au Cameroun nécessite 67,25 millions de dollars et 19,61 millions de dollars sont requis pour les opérations au Tchad.

Les 36 partenaires (agences des Nations Unies et ONG) du Plan régional 2017 d'aide aux réfugiés nigérians ont besoin de 241 millions de dollars pour l'année prochaine afin de venir en aide à quelque 460.000 personnes - des réfugiés nigérians, des personnes déplacées internes et des membres de la communauté hôte dans ces trois pays.

