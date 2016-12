Burundi: Pour les autorités, tout est maîtrisé, mais les disparitions continuent

Au mois de novembre, 295 arrêtés, 39 portés disparus, et sur les deux semaines de décembre, nous avons enregistré 246 arrêtés et 22 portés disparus.

« Au moment où le gouvernement ne cesse de dire que tout est calme, que la situation est maîtrisée, nous observons des harcèlements accentués des membres d'opposition, et cela se manifeste à travers des arrestations et des disparitions forcées qui augmentent de semaines en semaines », explique Anschaire Nikobamye.

Son président, Anshaire Nikobamye, parle de centaines d'arrestations parmi les rangs de l'opposition en moins de trois mois, de gens qui sont poursuivis pour apparténance à des groupes armés, alors que le gouvernement assure que la crise que traverse ce pays depuis que le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat, il y a plus d'une année et demie, est finie.

La plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme du Burundi, la ligue Iteka, continue, elle, de collecter clandestinement des données sur ce pays et de les publier chaque semaine.

Et Gaston Sindimwo de prévenir, la vigilance et le contrôle vont être accrus, surtout en cette période de fêtes.

Certains habitants décrivent aujourd'hui le Burundi comme une prison à ciel ouvert. Chaque chef de ménage sur l'étendue du territoire burundais est obligé d'avoir un cahier où sont inscrits les noms de tous ceux qui habitent sa maison. Et malheur à celui qui oublie de noter et de signaler la présence d'un visiteur, même d'un soir.

