Gabon: Visite du stade de Port-Gentil par le président de la République S.E.Ali Bongo Ondimba

A l'instar du stade d'Oyem - également en fin de construction - et ceux de Libreville et de Franceville, tous deux réfectionnés pour la circonstance, le stade de Port-Gentil sera livré dans les délais malgré le retard accusé lors du démarrage des travaux.

A un mois du coup d'envoi de la 31ème Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) TOTAL Gabon 2017, c'est à pied d'oeuvre que le président de la République a trouvé les différentes équipes qui s'attellent aux derniers réglages avant la grande fête du football dans notre pays. Prévu pour abriter les matchs de la poule D composée du Ghana, de l'Ouganda, du Mali et de l'Egypte, le stade de Port-Gentil d'une capacité de 20.000 places pourra « dès le 17 janvier prochain accueillir sa première rencontre officielle », ont tenu à rassurer les responsables du chantier.

« Je serai réellement satisfait le jour de la compétition lorsque le match se jouera dans ce stade qui est très beau et dans lequel nous pouvons avoir une excellente vue sur l'aire de jeu. Nous félicitons l'entreprise qui a travaillé rapidement et ainsi pu rattraper le retard que nous avions enregistré dans l'exécution des travaux», a déclaré le président de la République.

Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a visité ce jour le chantier du stade de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. Accompagné de membres du gouvernement et des responsables du Comité d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations (COCAN), le chef de l'État a, tour à tour, inspecté entre autres la pelouse, la tribune officielle, les gradins et les loges.

