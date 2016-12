Gabon: L'Agence française de développement à la rescousse du Transgabonais

Long de 710km, le Transgabonais joue un rôle important non seulement dans les échanges commerciaux mais aussi dans l'économie du pays. « Ce chemin de fer va permettre d'avoir une quantité plus importante du nombre de flux de transports entre Libreville et Franceville et les gares intermédiaires », a déclaré le ministre gabonais des finances.

Pour l'ambassadeur de France au Gabon, « la finalité de ce projet dont le coût global est de 217 milliards de francs, est de rénover cet axe de transport et de communication entre la capitale Libreville et l'intérieur du pays ».

Ce prêt devrait permettre d'assurer le redressement de la situation opérationnelle et financière de la société d'exploitation du Transgabonais, à travers le rétablissement du niveau de service de la ligne et de la qualité de gouvernance, selon l'AFD.

