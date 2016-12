Djibouti: Budget du ministère de l'Intégration africaine - L'axe Dakar-Djibouti, une partie des projets de l'Etat

Relativement à l'état d'avancement des projets, le ministre a cité la transsaharienne qui constitue un projet majeur, car regroupant plusieurs aspects : routier, transport de gaz et de pétrole, connectivité technologique, d'information et de la communication.

En réponse, le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la Bonne gouvernance, Khadim Diop, indique que, par rapport aux nouvelles orientations du Nepad, le comité d'orientation des chefs d'Etat et de gouvernement a fait un bilan d'étape (2012-2013), pour tirer les enseignements par rapport à des résultats peu satisfaisants.

Lors du vote du budget, les députés ont salué l'octroi de crédits supplémentaires au cours de l'année 2016 au profit du ministère de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la Bonne gouvernance et continuent de plaider pour un budget plus conséquent permettant de faire face aux enjeux de la promotion de la bonne gouvernance et de l'intégration africaine.

Le budget 2017 du ministère de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la Bonne gouvernance est arrêté à la somme de 1.481.459.820 de FCfa contre 1.119. 933.780 de FCfa en 2016, soit une hausse de 361.326.040 de FCfa en valeur absolue et 32,26 % en valeur relative. Parmi les priorités, le renforcement des leviers d'intégration africaine.

