Gabon/Algérie: CAN 2017\ Hanni - « Envie de réaliser un grand truc au Gabon »

A moins d'un mois du début de la CAN 2017, le staff technique des Fennecs d'Algérie a déjà commencé à envoyer des convocations pour les joueurs alors que la liste des 23 ne devrait pas tomber avant deux semaines.

On sait d'ores et déjà que Ryad Boudebouz est incertain pour cette compétition. Son forfait devrait en tous les cas faire le bonheur d'un autre joueur. Sofiane Hanni, qui enchaine les performances avec Anderlecht pourrait profiter de la situation, si l'on part du principe qu'il n'est pas un premier choix pour George Leekens qui ne l'avait convoqué lors du premier stage qu'il avait dirigé qu'en dernier lieu, en remplacement d'Adam Ounas, forfait alors pour cause de blessure. De toutes les façons, Sofiane Hanni reve de participé à la CAN 2017 avec les Verts.

« C'est mon ambition première, je veux disputer mon premier grand tournoi avec l'Algérie et j'espère vraiment être du groupe qui ira au Gabon. Lorsque je regardais les matchs de l'Équipe nationale que ce soit en coupe d'Afrique ou en coupe du Monde au Brésil, je me disais que ça serait vraiment beau pour moi de jouer un jour une CAN ou un Mondial avec mes camarades en sélection. Donc voilà, ça serait une grande fierté pour moi d'être retenu dans la liste de Georges Leekens », a confié l'attaquant d'Anderlecht au Buteur.

Forte de ses 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dont un sacre (1990), l'Algérie est le favori dans le groupe B au Gabon. L'Algérie commence sa compétition face aux Warriors (Guerriers) du Zimbabwe. Une entrée abordable pour les Fennecs qui doivent se frotter à deux ogres que sont les Aigles de Carthage de la Tunisie pour le derby de l'Afrique du Nord et les Lions du Sénégal, deux équipes qui devancent l'Algérie au classement FIFA.

« C'est vrai, ce n'est pas un groupe facile, mais bon c'est le tirage au sort il faut faire avec. De toute façon en Afrique le football a progressé et avec les conditions là-bas, il va falloir être très costaud mentalement et physiquement pour espérer aller au bout. On a toutes nos chances de passer ce premier tour à condition de se donner à fond. Il y a de la qualité dans notre équipe, nous en tout cas on y croit vraiment et on a envie de réaliser un grand truc au Gabon. On a beaucoup d'espoirs. »