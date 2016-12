Afrique: CAN Beach Soccer 2016 - Le Sénégal s'attend à un match compliqué face à l'Egypte

Ils ne sont plus que trois pour le titre très convoité de Joueur Africain de l'année, l'attaquant… Plus »

Vainqueur de ses trois matchs de poule dans cette CAN Beach Soccer 2016 respectivement contre le Maroc (2-1), contre Madagascar 3-1 et contre la Libye 10-2, l'équipe du Sénégal a les moyens de se défaire de l'Egypte arrivée deuxième de son groupe mais en constant progrès dans cette compétition.

On a fait une séance matinale (hier vendredi) et on a pu rectifier quelques erreurs. S'ils sont dans leur jour, ils peuvent faire mal», estime-t-il.

«Ils sont actuellement premiers en Afrique. Ils ont effectué un tournoi à Dubai avant de venir à la CAN. C'est une équipe très au point tactiquement et techniquement. Elle a une bonne organisation de jeu avec une bonne défense. Leur numéro 10 est très bon», juge le technicien sénégalais Ngalla Sylla.

Le Sénégal affronte l'Egypte ce samedi en demi-finale de la CAN Beach Soccer 2016. Les Lions de la Teranga version Beach Soccer ont pour ambition d'atteindre la finale de la compétition et du coup décrocher un billet pour la coupe du monde de la discipline prévu en 2017 aux Bahamas.

