Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

communiqué de presse

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 15 Décembre 2016 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants:

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de la SOMIR.

- Projet de décret définissant les attributions des Walis et des Hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.

Le présent projet de décret a pour objet de fixer les attributions des Walis et des Hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat conformément aux dispositions de la loi 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.

Il contribuera à la simplification des procédures administratives et permettra également à l'administration territoriale d'accompagner et de suivre, en temps réel, la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat.

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Régional de Tidjikdja

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Régional d'Atar

- Projet de décret portant concession définitive d'un terrain situé dans l'ancien aéroport de Nouakchott, Wilaya de Nouakchott Nord au profit de la Société Najah Major Works S.A.

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de l'association Ensemble contre la pauvreté et l'enfance déshéritée.

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la société de promotion immobilière (SOMAUBAT-sa).

Cette concession intervient conformément à la convention signée le 1er novembre 2016 entre le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et la société de promotion immobilière (SOMAUBAT-sa) relative à la réalisation d'un vaste programme immobilier à Nouakchott au profit des différentes couches sociales et plus particulièrement les fonctionnaires de l'Etat et les citoyens à revenus moyens.

Ce programme comprend la construction de 240 logements dont 120 logements économiques et 120 logements de moyen standing avec toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement de leurs habitants.

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la société Nationale des Produits Laitiers Sarl. (El WATANIYA).

Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République les 12 et 13 décembre 2016 dans la Moughattaa de Wadane, le Conseil des Ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette Moughattaa pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a supervisé l'ouverture de la sixième édition du festival des villes anciennes qui coïncide avec la fête de l'Id Al Mawloudet a également procédé à l'inauguration, au lancement et au suivi de grands projets de développement.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de l'Economie et des Finances a présenté une communication relative aux normes et pratiques en matière de comptabilité et d'audit en République Islamique de Mauritanie.

Cette communication présente l'état des lieux de la profession de comptable et des pratiques en matière de comptabilité et d'audit dans notre pays et propose un train de mesures tendant à les mettre en conformité avec les normes internationales.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget a présenté une communication relative à un bail Emphytéotique dans la Moughataa de Keur Macène au profit de la Société " AGRICONCEPT RIM " SA.

Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante:

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Etablissements Publics:

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte:

Directeur: Sidi Mohamed Ould Lehlou, précédemment Directeur des aires Protégées et du Littoral au même Ministère.