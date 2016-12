Afrique de l'Ouest: Sommet de la CEDEAO - L'institution soutient le verdict des urnes en Gambie

La cinquantième conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est tenue à Abuja dans la capitale fédérale du Nigéria, le samedi 17 décembre 2016. Placée sous la présidence de la présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, président en exercice de la CEDEAO, la conférence a examiné des rapports, engagé des réformes et réitéré son soutien au président élu de la Gambie, Adama Barrow. A cet effet, le président nigérian, Muhammadu Buhari, a été mandaté par l'institution comme médiateur de la crise politique gambienne. Le président du Faso était représenté à ce sommet par le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry.

La crise en Gambie a été au cœur de la cinquantième conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est déroulée le samedi 17 décembre 2016 à Abuja dans la République fédérale du Nigéria. Le sommet a été l'occasion pour les leaders de l'espace communautaire d'exprimer leur soutien au verdict des urnes dans l'élection présidentielle de la Gambie. A l'unanimité, les chefs d'Etat ont reconnu comme président démocratiquement élu dans ce pays, le candidat indépendant, Adama Barrow. La CEDEAO, consternée par la volte-face de dernière minute de l'ancien président Yahya Jammeh, a affirmé son engagement pour la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'alternance.

Pour cela, l'institution régionale a mandaté le président nigérian, Muhammadu Buhari, pour circonscrire la crise naissante en Gambie et sauver diplomatiquement le pays du chaos. Dans cette mission, le président du Nigéria sera secondé par le président sortant du Ghana, John Dramani Mahama. Ce dernier a été vivement complimenté par ses pairs pour son sens élevé de la démocratie qui lui a permis d'accepter sa défaite à la présidentielle ghanéenne. Par ailleurs, la conférence a invité le président Yahya Jammeh à accepter le verdict et à s'abstenir de tout acte de nature à compromettre la transition et le transfert pacifique du pouvoir au président élu. Les chefs d'Etat ont aussi pris la résolution de garantir la sécurité et la protection du président élu, Adama Barrow, et ont invité tous les chefs d'Etat à assister à l'investiture de ce dernier le 19 janvier 2017.

Le politique économique du Burkina saluée

A ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, représentant le président du Faso à ce sommet, a précisé que dans la résolution de la crise gambienne, la CEDEAO va prioriser la voie diplomatique. Le ministre Barry a également indiqué que la conférence a condamné avec fermeté l'attaque terroriste au Nord du Burkina Faso et a rendu un hommage à l'armée burkinabè. Une minute de silence a d'ailleurs été observée en la mémoire des soldats tombés et tous les chefs d'Etat ont témoigné leur solidarité au «pays des Hommes intègres».

Toujours en ce qui concerne le Burkina Faso, la conférence, a informé le patron de la diplomatie burkinabè, à encourager les autorités burkinabè à accélérer la mise en œuvre des réformes institutionnelles et celles du secteur de la sécurité. Elle a adressé ses félicitations au gouvernement pour le succès « retentissant » de la Conférence des donateurs en soutien au Plan national de développement économique et social (PNDES) organisée les 7 et 8 décembre 2016 à Paris. A ce propos, "les chefs d'Etat ont lancé un appel aux partenaires au développement à honorer, dans les meilleurs délais, leurs engagements pris en vue de soutenir les efforts de redressement économique du Burkina, en mettant effectivement à la disposition du pays, les fonds annoncés lors de la table ronde de Paris", a fait savoir Alpha Barry.

Egrenant le chapelet économique et financier, la CEDEAO s'est félicitée des progrès réalisés dans certains de ses Etats- membres avec des taux de croissance avoisinant les 2 chiffres. Toutefois, la présidence ainsi que la commission se sont fort préoccupées des contre-performances enregistrées par la région à cause des effets négatifs et cumulatifs de la forte baisse du prix du pétrole depuis 2014, la mauvaise tenue des prix des autres produits de base, notamment des minerais, la fragilité de la situation politique dans certains pays et le changement climatique. Pour ce faire, les réformes structurelles de relance économique et financière soumises par le président de la commission, Marcel De Souza, ont été entérinées par les chefs d'Etat.

Faire de la libre circulation, une réalité

En effet, pour une relance totale de la machine politico-économique de la région, la conférence a plaidé en faveur de la consolidation des acquis de l'intégration régionale dans un environnement de paix durable, de sécurité et de bonne gouvernance. En outre, les chefs d'Etat ont regretté la persistance des entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Les Etats- membres sont invités à cet effet, à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer les dispositions du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement.

Au plan des projets et programmes de l'institution, l'accent sera désormais mis sur les services humanitaires. La priorité, a indiqué le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, sera accordée à la santé, à l'agriculture, aux infrastructures, etc. Toute chose qui a permis à la conférence de marquer sa coopération avec l'Etat d'Israël dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Ainsi, la conférence a approuvé la participation du Premier ministre de cet Etat, Benjamin Netanyahu, comme observateur au prochain sommet de la CEDEAO, prévu pour se tenir à Monrovia au Libéria en mai 2017, pour faire une présentation sur l'expérience de son pays dans le secteur agricole.

Le terrorisme, un ennemi commun

Pour joindre l'utile à l'agréable, la conférence a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité pour venir en aide aux déplacés et réfugiés. Dans son rapport, le président de la commission a indiqué que le calvaire né du terrorisme (Boko Haram) a aggravé la crise humanitaire, qui a engendré plus de 14 millions de réfugiés. Passant en revue les attaques terroristes de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Nigéria et plus récemment au Burkina Faso, le sommet a reconnu, une fois de plus, la nécessité d'une synergie d'actions pour barrer la route au terrorisme. Il envisage peaufiner des plans et stratégies communs, synchronisés pour aller en croisade contre les semeurs de morts dans la région. Mais comment?

Par les échanges de renseignements, un bon équipement des soldats, assortis d'une formation et d'un entrainement de niveau opérationnel, ont expliqué les experts de la session. Sur le plan politique, la présidence dit se réjouir des avancées démocratiques en 2016. Elle a salué notamment la reprise du dialogue politique initié en Guinée-Bissau grâce aux efforts du médiateur Alpha Condé, l'organisation des élections communales au Mali, le réferendum constitutionnel ivoirien et la tenue d'élections démocratiques au Ghana, Niger, Bénin et Cap-Vert, etc.