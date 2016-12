Afrique: Moussa Faki Mahamat participe à Oran du 17 au 19 décembre au 4 ème séminaire de haut niveau sur la Paix et la Sécurité en Afrique

Le ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Moussa Faki Mahamat, président du conseil exécutif de l'union africaine, participe du 17 au 19 décembre 2016 à Oran, dans la deuxième ville d'Algérie, au 4ème raout d'experts de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique.

Moussa Faki Mahamat mène l'offensive. Après Le Caire, Alger, le chef de la diplomatie tchadienne est à Oran, deuxième ville algérienne. La. Cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le Ministre algérien des affaires étrangères Ramtane Lamanran.

Préparation pour traitement des questions de Paix et Sécurité en Afrique

L'objectif de cette rencontre est d'aider les nouveaux membres africains du conseil de sécurité des Nations Unies à se préparer pour le traitement des questions de paix et de sécurité sur le continent, c'est autour de cette thématique que se déroule le 4 ème séminaire sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cette rencontre qui se tient chaque année permet aux représentants des pays africains non permanents au conseil de sécurité de comprendre, connaitre et s'approprier des décisions et orientations des pays membres de l'Union Africaine sur les questions de Paix et de Sécurité sur le continent.

Cette principale thématique sera éclatée en sous-thème et porteront pour la plus grande partie sur les questions : faire taire les armes d'ici 2020, la coordination entre le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine et le conseil de sécurité des Nations Unies sur les principales situation à l'ordre du jour des conseils, le financement des opérations de soutien à la paix et la lutte contre le terrorisme.

Promouvoir la cohésion et les consultations

Le Ministre Algérien des affaires étrangères Ramtane Lamamra a situé les participants sur l'importance de cette rencontre qui permet de promouvoir une cohésion et renforcer les consultations au sein du groupe africain aux Nations unies.

Radicalisation et migration se développent crescendo

Pour le Ministre des Affaires Étrangères du Tchad et Président du conseil exécutif de l'Union africaine le terrorisme, Moussa Faki Mahamat, la radicalisation et la migration ont connu beaucoup de développement ces dernier temps sur le continent africain. Si au départ les terroristes et mafieux visaient les intérêts occidentaux, aujourd'hui devrait dire Moussa Faki Mahamat, ils s'en prennent aux populations civiles africaines et aux symboles de l'Etat. Pour le chef de la diplomatie tchadienne, la force des terroristes provient des faiblesses structurelles de certains Etats, Il faut donc , va-t-il proposer , des réponses dans un cadre régional.