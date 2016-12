Seychelles: « Les Seychelles possèdent des réserves d'eau souterraine » souligne une étude

Les Seychelles vont introduire, en 2017, une taxe foncière pour les propriétaires non seychellois, a… Plus »

"Tant qu'il pleut environ 3 000 millimètres par an en moyenne, vous ne pouvez pas avoir de pénurie d'eau, donc, vous devez apprendre à approvisionner l'eau, et aider la nature à l'attraper."

"La plupart des essais seront effectués d'ici à la fin du mois de mars et une fois qu'ils auront déterminé qu'il y a assez d'eau et que la qualité est bonne, les autorités seychelloises décideront quand nous commencerons à forer et à pomper l'eau", a déclaré M. Dogley.

«Tout d'abord, nous avons examiné la topographie, y compris la tectonique, pour voir où sont les fissures et si elles sont verticales ou horizontales et nous avons suivi les cours d'eau qui sont naturelles, où nous pouvons effectivement voir l'eau», a déclaré Garrelts.

Garrelts a ajouté qu'un certain nombre de conditions pourraient indiquer la présence d'eau souterraine et celles-ci ont été soigneusement examinées au cours de l'étude.

Johan von Garrelts de la Water Harvesting Company a déclaré que 100 sites ont été choisis au début puis ramenés à dix sites, dont six sur Mahe, deux sur Praslin et La Digue.

Victoria Seychelles — Une étude préliminaire menée par la société suédoise Water Harvesting Company et l'Unité géologique suédoise indique qu'il existe des réserves d'eau souterraines sur les trois principales îles, Mahe, Praslin et La Digue.

Copyright © 2016 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.