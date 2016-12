Burkina Faso: Attaque de Nassoumbou - Le Mali témoigne sa solidarité au pays

Ouvert le mardi 20 décembre 2016 et suspendu le même jour, le procès du dossier… Plus »

« C'est dire que ce pays reprend sa place dans le concert des Nations, que ce pays inspire confiance, que l'investissement y est désormais réputé possible et attractif. Toute chose qui a l'air de déranger certains, au point de chercher à casser cet élan », a-t-il analysé.

IBK a salué « cette mobilisation fabuleuse de ressources pour le développement du Burkina en un temps aussi court », lors de la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES), les 7 et 8 décembre dernier.

Toute chose qui a conduit le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie à créer le G5 Sahel pour mutualiser nos moyens de défense, nos moyens de renseignements et également nos priorités en matière de développement», a-t-il précisé.

Il était donc normal et indiqué que nous venions témoigner au président Roch Marc Christian Kaboré et au peuple burkinabè, toute notre solidarité et dire que ceux qui viennent de frapper le Burkina nous ont atteint pleinement », a déclaré IBK.

Le vendredi 16 décembre 2016, au petit matin, le poste militaire de Nassoumbou, situé à 45 km au Nord de Djibo et à une trentaine de kilomètres de la frontière malienne, a été attaqué par des assaillants venus de l'autre côté de la frontière. Le bilan officiel fait état de 12 militaires burkinabè tués et du matériel détruit.

