Gabon: La situation politique au Gabon s'invite au sommet de l'ACP à Nairobi

Pas d'allusion, pourtant, à une éventuelle demande de sanctions. Mais cette résolution pourrait avoir une résonance particulière, ajoute Louis Michel, du fait de son adoption par des parlementaires européens et africains. Bien qu'elles ne soient pas inscrites à l'ordre du jour, la situation en République démocratique du Congo et celle en Gambie devraient également être évoquées. Samedi, la commission sur les affaires politiques participait à une première réunion sur la limitation des mandats présidentiels.

La 32e session de l'assemblée parlementaire paritaire entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et l'Union européenne s'ouvre ce lundi à Nairobi. C'est l'un des plus importants cadres de coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Pendant trois jours, 78 parlementaires des pays de l'ACP assisteront à des séances plénières avec 78 de leurs homologues européens. Au programme, commerce international, développement durable, immigration mais surtout questions politiques. La crise post-électorale au Gabon sera notamment à l'ordre du jour.

