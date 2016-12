Burkina Faso: Attaque terroriste à Nassoumbou - IBK solidaire du Burkina

De retour d'Abuja au Nigéria où il participait au 50e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le président du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, était dans la soirée du 17 décembre 2016 à Ouagadougou.

IBK a justifié son arrivée par l'attaque terroriste de la veille, qui a occasionné la mort de douze soldats burkinabè puis a fait d'énormes dégâts.

«Cela ne pouvait pas nous laisser indifférent et il était donc normal et indiqué pour nous de venir témoigner au président du Faso et au peuple burkinabè toute notre solidarité», déclare-t-il à l'issue de l'audience avec Roch Marc Christian Kaboré.

Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, a déploré l'attaque terroriste du 16 décembre 2016 ayant visé le Groupement des forces anti-terroristes dans le village de Nassoumbou.

Il l'a fait savoir au sortir d'un tête-à-tête qu'il a eu avec le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou.

Pour le président malien, face à la détermination à détruire, à tuer, sans compter la mobilité des terroristes, il n'y a qu'une seule solution : la mutualisation des efforts (moyens de défense, de renseignement) des pays du G5 Sahel pour faire face à ce défi. IBK pense que cette détermination des bandits ne peut se poursuivre indéfiniment sans que les Etats cherchent des moyens pour y remédier.

D'ores et déjà, il annonce que des échanges plus approfondis seront faits dans ce sens dans le cadre des rencontres du G5 Sahel dans le but d'éradiquer ce mal. De plus, il s'est fait le portevoix des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui, en marge de ses travaux, a signifié sa solidarité au peuple burkinabè.

Ce fut également l'occasion pour saluer les efforts consentis par les autorités burkinabè dans le développement du pays à travers «une mobilisation fabuleuse des ressources à Paris en un temps court».

Le numéro un des Maliens fait allusion à la conférence pour la mobilisation de fonds en vue de financer le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Selon IBK, cette sortie est la preuve que le pays reprend sa place, qu'il inspire confiance et que l'investissement y est possible.

«Toutes choses qui ont l'air de déranger certains, mais ils ne réussiront pas. Ils auront en face d'eux un peuple burkinabè déterminé et ensemble nous réussirons à les bouter hors du Sahel, Inch'Allah», prévient-il.

En attendant, Ibrahim Boubakar Keïta se veut clair : tout ce qui pourrait être fait en matière de mutualisation pour contrer ces groupes terroristes le sera.

Ils ne peuvent pas venir impunément tuer au Burkina Faso et revenir trouver un refuge tranquille au Mali», ajoute-t-il, avant d'évoquer comme solution immédiate des patrouilles mixtes entre les forces burkinabè et maliennes.