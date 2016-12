Burkina Faso: Sécurité frontalier avec le Mali - Le gouverneur Hassane Sawadogo se réjouit

Le gouverneur de la région du Nord, Hassane Sawadogo, a effectué une sortie, le samedi 10 décembre 2016, au poste frontalier de Yense, à la frontière du Mali. L'objectif, était d'encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu, au péril de leur vie dans la sécurisation de la frontière.

La région du Nord est une région frontalière qui partage une importante ligne de démarcation avec la république du Mali. Pour la sécurisation de notre frontière, le gouvernement a déployé un dispositif sécuritaire de militaires et de policiers pour assurer la garde de la frontière.

A la veille du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le gouverneur de la région, Hassane Sawadogo, a effectué une sortie, le samedi 10 décembre 2016 à Yense, la frontière du Burkina avec le Mali, à environ 60 Km de Ouahigouya.

A son arrivée, il a effectué une visite guidée des locaux et du dispositif de sécurité mis en place à la frontière.

Ensuite un échange avec les deux troupes qui assurent conjointement la sécurisation de la frontière avec le Mali. Selon le gouverneur, les questions sécuritaires sont une préoccupation nationale pour le gouvernement.

« Au niveau de notre région, nous avons une attention particulière sur la gestion de la frontière. Elle fait d'ailleurs partie de notre lettre de missions », a-t-il indiqué.

Pour lui, cette visite à la frontière de Yense avait pour objectif de féliciter les forces de défense et de sécurité, qui assurent au quotidien et au péril de leur vie la sécurisation de la frontière, en général et de la région du Nord en particulier.

« Il s'agit également de les exhorter au travail dans l'unité et dans la solidarité, car c'est en cela qu'ils vont accroître leur efficacité », a-t-il ajouté. Hassane Sawadogo, s'est également réjoui de la bonne ambiance qui règne entre les militaires et policiers à Yense.

« Ils vivent en parfaite symbiose, partagent les repas et assurent conjointement les actions de sécurisation et cela nous a beaucoup encouragé et atteste que notre sécurité est effective au niveau de notre région », a-t-il fait remarquer.

Le gouverneur a profité de cette occasion pour féliciter les premiers responsables des chefs de défense et de sécurité du Nord à savoir le commandant du 12ème Régiment d'infanterie commando (RIC), le commandant du groupement de gendarmerie et le directeur régional de la police nationale contribuent énormément à l'effectivité de ce climat favorable.

Le porte-parole des forces de défense et de sécurité, Yempabdou Issaka Batouré, a remercié l'hôte du jour pour la visite, qui traduit, selon eux, l'intérêt des autorités à ce qu'ils font. Il a porté à l'attention du gouverneur quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés.

A écouter le gouverneur, des solutions idoines seront trouvées à ces doléances dans un court et long terme en fonction des priorités.

« Il y a des difficultés qui trouveront des solutions dans l'immédiat et d'autres à long terme. Nous pensons que ces actions vont permettre de renforcer l'efficacité de la sécurisation au niveau de nos frontières », a-t-il confié.