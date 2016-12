Algérie: Œuvrer pour l'amélioration des relations algéro-éthiopiennes

Oran — La ministre déléguée des Affaires étrangères de l'Ethiopie, Hirut Zemene, a insisté dimanche à Oran sur l'amélioration des relations entre l'Algérie et son pays qu'elle a qualifié de "très fraternelles".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordé le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, Mme Hirut Zemene a indiqué que les discussions ont porté sur les moyens d'améliorer les consultations bilatérales et de contribuer significativement aux questions de paix et de sécurité sur la plan régional.

"Nous avons convenu de développer davantage nos relations d'affaires, mais aussi les relations entre nos deux peuples", a-t-elle indiqué, ajoutant qu'une délégation de son pays se rendra prochainement en Algérie dans le cadre des travaux de la commission mixte.

D'autre part, concernant l'admission de son pays au Conseil de Sécurité de l'ONU comme membre non permanent, en remplacement de l'Angola, la responsable éthiopienne a estimé que "la rencontre d'Oran est très importante car survenant à la veille de notre entrée au Conseil de sécurité en janvier en remplacement de l'Angola".

Mme Hirut Zemene a ajouté qu'"avec le Sénégal et l'Egypte, deux autres pays membres non permanents au Conseil de sécurité représentant le continent africain, nous allons assumer, à partir de janvier prochain, une lourde responsabilité, celle de former une seule voix pour servir les intérêts de l'UA et du continent africain".