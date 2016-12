Guinée: Immigration - "L'année 2016 a été une année triste pour la plupart des familles guinéennes"

Mohamed Hady Barry membre du bureau politique national du parti au pouvoir en Guinée et secrétaire général du ministère des affaires étrangères l'a dit ce samedi 17 décembre 2016 au cours de l'assemblée générale hebdomadaire de sa formation politique.

"Lundi le 19 décembre 2016 sera la journée internationale pour l'immigration. L'immigration est un problème qui occupe l'actualité. C'est un problème réel qui interpelle la communauté internationale et qui interpelle également les autorités nationales de notre pays la république de Guinée.

L'année 2016 a été une année triste pour la plupart des familles guinéennes parce que nous avons perdu une centaine de nos jeunes dont l'âge varie entre 15, 16, 18 et 20 ans.

Certains ont été noyés dans la mer méditerranée, d'autres ont perdu leur vie dans le désert dans leur tentative d'aller en aventure à la recherche du bien être pour eux-mêmes et leurs familles. Le RPG compatit à la douleur de toutes ces familles", explique-t-il aux partisans d'Alpha Condé.

Pour lui, il est important que le RPG-Arc-en-ciel se saisisse de ce problème et essaye de sensibiliser les familles pour leur dire de ne pas pousser leurs enfants à aller coûte que coûte vers l'aventure.

Aux dires de Monsieur Barry , l'immigration est bon mais il faudrait que ça s'organise dans les conditions qui respectent la sécurité, la santé de l'immigrant.

A l'en croire, au ministère des affaires étrangères, tous les jours son département reçoit des lettres des ambassades accréditées à l'extérieur pour lui annoncer que des jeunes guinéens se trouvent dans une situation très difficile.

Des guinéennes travaillent sans salaire en Egypte

"Vous connaissez comment nos enfants vivent en Angola. Aujourd'hui en Algérie, nous sommes en train de mettre en place un programme pour rapatrier 270 jeunes qui ont volontairement demander qu'on les assiste afin qu'ils reviennent parce que là où ils sont, ils ne mangent pas à leur faim, ils ne boivent pas de l'eau propre et ils sont harcelés.

C'est un problème réel. Aujourd'hui en Egypte, nous avons des jeunes filles qui ont été embarquées à partir de Conakry pour aller être employées comme des bonnes, des servantes.

Et le plus souvent quand elles arrivent, leurs passeports sont confisqués. Elles travaillent, on ne les payent pas et elles ne peuvent pas protester.

Les ambassades sont harcelées à l'extérieur. Nous avons les mêmes cas au Niger où nous avons environ 300 jeunes guinéens qui ont sollicité l'appui du gouvernement, de l'OIM pour qu'on les aide afin qu'ils reviennent.

Nous avons les mêmes problèmes en Belgique où des jeunes guinéens arrêtés sont en attente d'être expulsés".

A l'en croire, les autorités guinéennes multiplient les efforts pour que les jeunes guinéens restent et travaillent dans leur pays.

"C'est une préoccupation réelle du Pr Alpha Condé qui a dédié son second mandat à la jeunesse et aux femmes. C'est parce qu'il est conscient de la nécessité de former les jeunes, de les aider à trouver de l'emploi pour qu'ils restent et travaillent chez eux.

Nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte pour que notre jeunesse puisse rester chez nous. Mais dans ce combat, il faudrait qu'il y ait la participation de tout le monde notamment les familles qui sont prêtes à vendre tout vendre pour mettre les enfants sur la route.

Je ne dis pas de ne pas insister vos enfants à aller à l'extérieur pour apprendre un métier ou étudier mais il faudrait que cela se passe dans le respect de la santé, de la sécurité et la dignité des jeunes. Le gouvernement fera tout pour que les jeunes restent en Guinée".