Ile Maurice: Le PMSD claque-t-il la porte du gouvernement ?

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Déjà, hier soir, à la fête de fin d'année du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier Duval aurait exprimé son désaccord. Selon une source bien informée, il aurait annoncé dans son discours que le parti voterait contre le Prosecution Commission Bill. Il aurait aussi demandé aux membres du parti d'être prêts à tout... «and even to be outside the Government House».

Il nous revient aussi que le leader du parti, Xavier-Luc Duval, ainsi que la ministre de l'Egalité des genres, Aurore Perraud, auraient fait leurs cartons et seraient prêt à quitter leurs bureaux au ministère du Tourisme et de l'Egalité des genres.

