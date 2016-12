Maroc: Lancement à Tétouan du programme "Compact II"

Un projet pour promouvoir l'employabilité des jeunes et la productivité du foncier et renforcer la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis

Le deuxième programme de coopération "Compact II", conclu entre le Maroc et l'Agence américaine Millennium challenge corporation (MCC), a été lancé, samedi à Tétouan, en vue d'améliorer les performances des établissements scolaires de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'employabilité des jeunes.

Le projet "Education et formation pour l'employabilité", vise à améliorer l'employabilité des jeunes marocains, à travers l'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages et la garantie de l'accès équitable à l'éducation secondaire et à la formation professionnelle afin de mieux répondre aux besoins du secteur privé.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 220 millions de dollars, il est composé de deux activités, à savoir "l'éducation secondaire" et le "développement de la formation professionnelle et de l'emploi. « Ce programme s'inscrit en droite de la nouvelle vision stratégique 2015-2030 adoptée pour la réforme du système d'éducation et de formation au Maroc.

Cette composante sera déployée dans près de 100 collèges et lycées, répartis sur trois régions, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Marrakech-Safi. Le choix de ces régions a été fait selon un ciblage fondé sur les besoins en termes d'éducation, les indicateurs de pauvreté, ainsi que sur les opportunités économiques et d'emplois offerts.

Ainsi, chaque établissement cible bénéficiera, dans le cadre d'une approche contractuelle, d'un appui intégré qui portera sur le renforcement de l'autonomie de gestion administrative et financière des établissements, la promotion d'une pédagogie centrée sur l'élève et l'amélioration de l'environnement physique des apprentissages par des réhabilitations adéquates de l'infrastructure et la fourniture d'équipements nécessaires à l'innovation pédagogique.

La PDG de MCC, Dana J. Hyde, a souligné que ce projet prometteur vient renforcer les relations de coopération exemplaires entre le Maroc et les Etats-Unis et capitaliser sur les résultats positifs du premier programme Compact I, lancé en 2006, notant que le projet "Education et formation pour l'employabilité", qui bénéficiera à 100.000 élèves au niveau de près de 100 établissements, vise à édifier un nouveau modèle d'établissement innovant, promouvoir une formation adaptée aux besoins des employeurs, appuyer l'opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle et à améliorer l'insertion des jeunes et des femmes défavorisés.

A cet égard, la responsable a précisé que "Compact II" porte également sur l'activité "productivité du foncier" visant à améliorer la gouvernance et la productivité du foncier rural et industriel, à travers une réglementation simplifiée et une approche innovante, en vue de mieux répondre aux besoins des entrepreneurs et de renforcer l'attractivité de l'investissement au Maroc.

Il s'agit de l'activité "foncier industriel", dotée d'un budget de 127 millions de dollars, qui vise à créer et revitaliser 4 zones industrielles selon un modèle de partenariat public-privé apte à répondre aux besoins des investisseurs, le "foncier rural" (33 millions de dollars) pour la melkisation de 46.000 ha au profit des ayants droit dans le périmètre du Gharb, et l'activité "gouvernance" (10,5 millions de dollars) visant à appuyer la gouvernance dans le développement d'une stratégie foncière et l'élaboration d'un plan d'action.

Il est prévu de généraliser le modèle intégré d'amélioration des établissements de l'enseignement secondaire pour couvrir toutes les régions du Royaume, à la lumière des résultats de l'évaluation du bilan de cette expérience au niveau des trois régions pilotes à l'issue de la période du Compact II, dont l'entrée en vigueur est prévue pour juin 2017 sur cinq ans, a expliqué le directeur général de l'agence Millennium challenge account, Maroc, Abdelghni Lakhdar.

L'opération du choix, qui a couronné un processus préparatoire ayant duré plus de deux ans, a donné lieu à la sélection des 28 établissements de l'enseignement secondaire répartis sur quatre provinces relevant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui viendront s'ajouter aux 6 autres établissements où la mise en œuvre expérimentale du modèle a démarré au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Ces établissements ont été tirés parmi 133 établissements qui ont été présélectionnées sur la base du type d'enseignement qui y est dispensé, du niveau de leur exploitation par rapport à leur capacité d'accueil maximale, tout en tenant compte de l'état de leurs infrastructures et du coût de leur réhabilitation.