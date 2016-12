Guinée: Lyon - Diakhaby n'a pas aimé le comportement de l'AS Monaco

Alors que tout le monde attendait de les voir revenir de Monaco avec une défaite, Mouctar Diakhaby et ses coéquipiers de Lyon ont créé la surprise en battant les Monégasques (3-1) dans le match au sommet de la 18ème journée de Ligue 1. Une rencontre tendue (surtout du côté des joueurs de Monaco) qui a connu plusieurs péripéties dont l'expulsion de Benjamin Mendy et les critiques envers l'arbitrage. Des comportements que Diakhaby n'a pas aimés.

« On a fait le boulot et pris les trois points, ce qui était l'essentiel à faire aujourd'hui. On a cherché à être solidaire, cette fois on a été bon sur l'ensemble du match. Monaco était nerveux, certaines décisions de l'arbitre ne leur ont peut-être pas plu, mais je n'ai pas aimé leur comportement », a lâché le défenseur franco-guinée à la fin du match dans des propos rapportés par Le Progrès. « On se rapproche au classement, mais il faut continuer en commençant par le prochain match contre Angers. (... ) Je joue tant mieux, mais je ne me considère pas comme un titulaire », a-t-il ajouté.

Grâce à cette victoire inattendue, l'Olympique Lyonnais est revenu à 5 points du podium.