Angola: Des mesures pour atténuer les effets de la sécheresse en 2017

Moçamedes — Le gouvernorat provincial de Namibe (littoral) adoptera, l'année prochaine, des mesures pour atténuer les effets de la sécheresse et de la faim à l'intérieur de cette partie du territoire national, avec la réhabilitation des puits d'eau, afin que les gens puissent pratiquer régulièrement l'agriculture et l'élevage.

Le gouverneur provincial de Namibe, Rui Falcão, a livré cette information samedi, à la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année, qui a connu la présence des membres du gouvernorat, des autorités ecclésiastiques, traditionnelles, des députés, des membres des partis politiques, d'hommes d'affaires et des représentants des la société civile.

Dans son discours, le gouverneur a dit que la sécheresse et ses conséquences étaient toujours les plus grands défis de son secteur, et l'attention et les efforts sont en cours pour mitiger ses effets et fournissent aux personnes de meilleures conditions de vie.

"La stratégie adoptée par le gouvernorat provincial de Namibe et approuvée par le chef du gouvernement angolais, José Eduardo dos Santos, doit supporter les effets souhaités et avec réalisme par des données publiées par les organisations de la communauté internationale, et nous pouvons dire que notre réalité a amélioré de forme soutenue et cohérente ", a-t-il dit.

Il estime nécessaire de persister pour que l'on puisse résister à toutes sortes de difficultés qui peuvent être rencontrées avant.