La compilation des résultats se poursuit en Côte d'Ivoire après les élections législatives de ce dimanche. Un scrutin très ouvert avec la participation, cette fois-ci, de l'opposition du Front populaire ivoirien et de nombreux indépendants, dissidents de la coalition de la majorité. Le président Alassane Ouattara disposait jusqu'ici d'une écrasante majorité à l'Assemblée.

Comme souvent lors d'un scrutin, on observera le taux de participation, que la Commission électorale indépendante (CEI) - plus de 24 heures après le vote - n'est toujours pas à même de communiquer. Ce n'est évidemment pas l'essentiel dans un scrutin électoral, mais, dans toute démocratie cela permet de donner des indications précieuses sur le degré d'implication et d'intérêt qu'ont les électeurs pour leurs édiles. Or, d'après les organisations civiles, les scrutateurs internationaux, les diplomates et les journalistes présents, un peu partout sur le territoire, il y a clairement un clivage entre les parties sud et ouest du pays où la mobilisation paraît faible et le Nord qui, lui, a, semble-t-il, fait le plein de votants.

Si l'on recoupe ce paramètre avec le profil des candidats qui se présentaient dans le Nord et au vu des récentes élections présidentielles puis du référendum, il apparaît probable que des champions de la majorité RHDP comme Hamed Bakayoko à Séguélé, Guilllaume Soro à Ferkessédougou ou Amadou Gon Coulibaly ne devraient pas avoir trop de mal à trouver ou retrouver un siège à l'Assemblée. Plus serrée sera la partie dans le Sud et l'Ouest où les candidats indépendants et les partis d'opposition pourraient, dans certains fiefs, tirer leur épingle du jeu.

Ce lundi 19 décembre au matin, la CEI a annoncé que les premiers résultats devraient être donnés dans l'après-midi ou en début de soirée.