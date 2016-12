Guinée: Élections - Pas de communales en février 2017

L'autre contrainte, non pas juridique, mais financière. Sur les 450 milliards de FG initialement prévus pour les élections locales, la Ceni, après la signature de l'Accord politique, avait enlevé la partie concernant la révision des listes électorales. C'est ainsi que le montant a été ramené à 200 milliards de FG sur lequel montant aussi, il a été prévu d'enlever la partie concernant les élections dans les districts et quartiers. Aujourd'hui, pratiquement, il ne reste que 150 milliards de FG. Le porte-parole de la Ceni, Me Salif Kebe a confirmé qu'il existe toujours un gap à combler pour l'organisation des élections locales.

Alpha Condé n'a donc que jusqu'au 30 décembre, au plus tard, pour convoquer le scrutin et c'est même si celui-ci ne devrait avoir lieu qu'au 28 février 2017. Passé ce délai, les locales seront encore une fois reportées comme ça a été toujours le cas depuis 2005.

