Afrique: CAN 2017 - Le Zimbabwe publie une liste de 31 présélectionnés

Attaquants : Cuthbert Malajila (Bidvest Wits, Afrique du Sud), Evans Rusike (Maritzburg United, Afrique du Sud), Knowledge Musona (Courtrai, Belgique), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang, Chine), Mathew Rusike (Helsingborgs IF, Suède), Tendai Ndoro (Orlando Pirates, Afrique du Sud), Tinotenda Kadewere (Djurgardens IF, Suède).

Défenseurs : Costa Nhamoinesu (AC Sparta Prague, Tchéquie), Blessing Moyo (Maritzburg United, Afrique du Sud), Bruce Kangwa (Azam FC, Tanzanie), Elisha Muroiwa (Dynamos), Hardlife Zvirekwi (Caps United), Oscar Machapa (AS Vita Club, RD Congo), Liberty Chakoroma (Ngezi Platinum), Onismor Bhasera (Supersport United, Afrique du Sud), Lawrence Mhlanga et Teenage Hadebe (Chicken Inn), Tendai Ndlovu (Highlanders)

Gardiens : Donovan Bernard (How Mine), Tatenda Mkuruva (Dynamos), Nelson Chadya (Ngezi Platinum) et Takabva Mawaya (Hwange)

Dans son programme de préparation, le Zimbabwe jouera contre la Côte d'Ivoire en Angleterre le Boxing Day (25 décembre) avant de s'établir au Cameroun pour un stage d'une dizaine de jours. Les Warriors en plus de l'acclimatation, joueront un match amical contre le Cameroun le 10 janvier, à cinq jours de leur première sortie à la CAN 2017.

Les Warriors qui ont déjà pris part à deux phases finales de CAN en 2004 (Tunisie) et en 2006 (Egypte) seront le deuxième adversaire des Lions à la CAN 2017.

Le sélectionneur zimbabwéen va encore compter sur le vainqueur de la Ligue africaine des champions avec les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Khama Billiat, mais aussi Knowledge Musona, Tatenda Mkuruva, Willard Katsande et Costa Nhamoinesu qui ont été les locomotives pour la qualification à la CAN 2017, ajoutent les mêmes médias.

