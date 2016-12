Afrique: Le FIDA allouera 46,5 millions d'USD pour réduire la pauvreté et redynamiser les zones de montagne au Maroc

communiqué de presse

Rome — Le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Maroc ont conclu aujourd'hui un accord de financement destiné à améliorer les conditions de vie de la population rurale des zones de montagne et à réduire la pauvreté de 30% d'ici à 2030.

Le Projet de développement rural dans l'Atlas bénéficiera à 182 000 personnes vivant dans 18 communes rurales des provinces de Ouarzazate, Tinghir et Beni Mellal.

Le montant total de l'investissement du projet s'élève à 61,3 millions d'USD, comprenant un prêt du FIDA de 45,1 millions d'USD et un don de 1,4 million d'USD.

Le projet est cofinancé par le Gouvernement marocain (13,6 millions d'USD) et par les bénéficiaires eux-mêmes (1,2 million d'USD).

L'accord de financement a été signé à Rome par le Vice-Président du FIDA,

Au Maroc, l'agriculture demeure un secteur essentiel pour la stabilité macroéconomique ainsi que le développement économique et social.

Les provinces situées dans les zones de montagne sont parmi les plus pauvres du pays, en raison des crues dévastatrices et des longues périodes de sécheresse résultant du changement climatique, du taux élevé d'analphabétisme et de l'absence d'accès aux services financiers.

Le projet se concentrera sur les zones exposées aux changements climatiques extrêmes et à la vulnérabilité socioéconomique, comprenant des poches de pauvreté.

"Avec ce projet, le FIDA souhaite également venir en aide aux personnes sans terre, aux ménages dirigés par une femme et aux jeunes afin de redynamiser les zones rurales et de limiter l'exode rural.

Son objectif est d'atteindre les principaux impacts de développement par le biais d'activités génératrices de revenus, de l'irrigation, de l'adoption de techniques agricoles améliorées et du développement des filières", a déclaré Naoufel Telahigue, chargé de programme de pays au FIDA.

Le projet intègre un certain nombre d'innovations, notamment grâce à une approche-filière axée sur des produits comme le safran et les cerises, afin d'améliorer les technologies de stockage, de traitement et de transformation.

Il introduira en outre des outils de mise en œuvre innovants (fermes-écoles et écoles de formation à l'entrepreneuriat) et favorisera l'agriculture de conservation.

Le projet encouragera également la coopération Sud-Sud et triangulaire en partageant avec les pays d'Afrique subsaharienne l'expérience du Maroc en matière d'agriculture paysanne et de développement des filières.