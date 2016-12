Mali: Tournée sahélienne - François Fillon en costume de « chef de guerre » au Mali et au Niger

Le candidat de la droite à la présidentielle « a pris le temps de rencontrer militaires français, forces armées maliennes et les chefs d'Etat des deux pays. Une visite sans tambour, ni trompette », rapporte Paris-Match. François Fillon était accueilli par le commandant de la force Barkhane François-Xavier de Woillemont. Il était en compagnie de son chef de cabinet, de sa conseillère presse et de trois officiers de sécurité. A Gao, il a visité le poste de commandement où séjournent 1.400 militaires français. Il a participé à une réunion tripartite avec des militaires maliens et nigériens.

L'une des composantes de son programme serait la refondation des relations franco-africaines , la lutte contre le terrorisme et contre l'immigration illégale. Il a plaidé pour une intervention française en Afrique uniquement à la demande des pays africains. Autrement dit, « ni indifférence, ni ingérence disproportionnée », restant sur la même ligne que François Hollande. Ce déplacement n'a été couvert que par deux médias, notamment TF1 et Paris Match.

« Ici, la France est aux avant-postes de la guerre contre le totalitarisme islamique. La France porte presque seule cette mission sur ses épaules. Cette mission fondamentale consiste à protéger l'Afrique et l'Europe de cette menace. Elle a vocation à durer. Nous allons devoir conduire une guerre de longue durée », a-t-il déclaré, enfilant ainsi le costume de « chef de guerre ». A Niamey, il s'est entretenu avec les militaires français autour des questions de terrorisme et des moyens matériels alloués aux armées.

Dans la perspective de son projet politique qu'il compte soumettre aux Français, François Fillon a échangé avec les plus hautes autorités maliennes et nigériennes. Il a eu un tête-à-tête avec le président IBK. La veille, il a été reçu par son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou.

Comme il est de coutume pour tout candidat à l'élection présidentielle en France, le vainqueur des primaires de la Droite et candidat à l' élection présidentielle de mai 2017, François Fillon était ce week-end dans la bande sahélo-saharienne pour rencontrer les soldats français basés à Gao (Mali) et à Madama ( Niger), ainsi que les hautes autorités des deux pays.

