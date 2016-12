Togo: Signature d'une convention cadre de partenariat entre ESA du Togo et EPAC du Bénin

Les échanges entre ESA (Ecole Supérieure des Affaires) du Togo et EPAC (Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi) du Bénin, c'est désormais chose possible. Les deux établissements d'enseignement supérieur ont scellé une convention cadre de partenariat ce lundi à Lomé. Il s'agit d'une convention qui met en relation la filière de Génie civil de l'ESA et le Département de Génie Civil de l'Université d'Abomey Calavi, dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Il sera essentiellement question d'un échange d'enseignants entre les deux universités d'une part et d'autre d'une possibilité pour les étudiants de l'ESA en année de Licence et Master d'aller faire un semestre de travaux pratiques à l'Ecole polytechnique d'Abomey Calavi.

Deux interventions ont meuble la cérémonie de signature de cette convention. D'abord hôte de l'évènement, le Directeur fondateur de l'ESA, Dr Charles Birregah est revenu sur l'utilité d'une telle convention. Pour celui-ci, le partenariat ESA-EPAC vient sceller l'avenir des deux universités, de plusieurs générations mais aussi celui de deux nations et partant de toute l'Afrique, vu que ESA dispose des étudiants de plusieurs nationalités africaines au sein de son effectif. Il a expliqué le bien-fondé de leur motivation à aller sceller ce partenariat par la réalité selon laquelle, « l'Afrique est en chantier » et a impérativement besoin d'ingénieurs dans divers domaines tels le Génie civil, l'agronomie, le Génie Logiciel ... pour son développement.

Il a dès lors convié, une nouvelle fois, les étudiants plein d'enthousiasmes qui ont été les témoins oculaires de la signature de cette convention, à plus d'ardeur au travail pour accompagner ce chantier de développement de l'Afrique en se positionnant au mieux sur le marché de l'emploi sur le continent et au-delà des frontières du continent. « Que la jeunesse togolaise compte sur nous ESA et EPAC pour les aider à s'outiller pour jouer leur partition dans cette dynamique de construction de l'Afrique », a-t-il lancé. Pour ce partenariat que le président fondateur de l'ESA a qualifié d' « historique », il a aussi tourné un regard vers les gouvernements des deux pays (Togo et Bénin) à les accompagner dans ce deal qui vient supprimer les frontières artificielles existantes.

A la tête de la délégation de l'EPAC qui a fait le déplacement de Lomé pour l'occasion, le directeur de l'Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi, prof Mohamed Soumanou, a vu derrière ce partenariat qui voit le jour, la création d' « un réel cadre dynamique » et dont la finalité est d' « améliorer la qualité de la formation de nos deux institutions ». Ce qui, d'après lui, réjouit l'EPAC, et l'a décidé à se mettre en coopération avec « une école dont le rayonnement dépasse les frontières », telle que l'ESA. On peut comprendre à travers son intervention que c'est l'ensemble de l'expérience cumulée depuis sa création en 1977 que l'EPAC s'apprête à mettre à la disposition de l'ESA et de ses étudiants en Génie civil.

Outre la signature proprement dite de la convention, des échanges ont eu lieu entre les enseignants, les étudiants de l'ESA et la délégation de l'EPAC pour voir comment les faire profiter au mieux de cette coopération qui voit le jour entre les deux établissements universitaires. Aussi, une visite des locaux de l'ESA a eu lieu.