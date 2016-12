Maroc: SM le Roi lance les travaux de réalisation du «Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité» à la ville nouvelle d'Errahma à Casablanca

Casablanca — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi à la ville nouvelle d'Errahma dans la Commune de Dar Bouaaza (Casablanca), au lancement des travaux de construction du «Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité», pour un investissement global de 37 millions de dirhams.

Ce projet solidaire, le troisième du genre après ceux en cours de réalisation aux quartiers Beni Makada à Tanger et Sidi Moumen à Casablanca, procède de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d'accès aux services de santé, un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté, et de Sa volonté de promouvoir l'offre sanitaire par la mise en place de prestations médicales de proximité et de qualité.

La réalisation de ce Centre s'inscrit ainsi en droite ligne des efforts déployés par SM le Roi visant à renforcer l'offre de soins au niveau des zones urbaines nouvelles ou déficitaires en la matière, à favoriser l'accès des personnes démunies aux soins de santé de base, à accélérer les interventions en cas d'urgence médicale, et à assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l'état de santé nécessite des consultations spécialisées.

Ce Centre, qui sera érigé sur un terrain de 6.314 m2 (4.210 m2 couverts), fait partie intégrante d'un plan d'action mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et visant à soutenir le secteur médical national, à travers la mise en place d'une filière de soins de proximité accessibles aux populations, et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et bénéficiaires.

Bénéficiant à près de 60.000 personnes par an, le futur centre va atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants dans la région, de même qu'il évitera à certains patients démunis de longs déplacements qui pèsent lourdement sur leur budget, ainsi que sur celui de leurs familles.

Structure intermédiaire entre les Centres de santé primaire et le Centre hospitalier provincial, le futur "Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité" sera réalisé dans un délai de 24 mois et comportera des pôles de consultations médicales spécialisées et des maladies chroniques, de traumato-orthopédie, de soins bucco-dentaires et des urgences médicales de proximité.

Il comprendra également un pôle de santé «Mère-Enfant» abritant une unité d'accouchement, des services de gynécologie et obstétrique, de pédiatrie, de vaccination, de pédopsychiatrie et de chirurgie pédiatrique, outre un pôle médico-technique, doté d'une unité d'exploration endoscopique et radiologique et d'un laboratoire d'analyses médicales, un bloc opératoire et hospitalisation, et une pharmacie.

Ce projet vient conforter les différentes actions menées par la Fondation au niveau de la nouvelle ville d'Errahma, notamment le centre de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, inauguré par le Souverain le 23 août 2010, et ceux de préparation à l'emploi des jeunes, de formation et de qualification pour femmes, inaugurés le 13 août 2011.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, et le Conseil provincial de Nouaceur, le Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité» d'Errahma participera au renforcement des infrastructures de base de la métropole du Royaume, tout en donnant la pleine mesure de l'engagement multidimensionnel et diversifié de la Fondation en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.