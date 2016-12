Afrique du Nord: Démarrage des travaux de la 12ème session du comité de suivi préparatoire de la haute commission mixte de coopération mauritano-algérienne

Les travaux de la 12ème session du comité de suivi préparatoire de la haute commission mixte de coopération mauritano-algérienneont débuté, dimanche matin à Alger, sous la présidence conjointe de la ministre déléguéeauprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des mauritaniens de l'étranger, Mme Khadjettou MbareckFall et du ministre algérien chargé des Affaires Maghrébines ,de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe, M. Abdel Kader M'Sahel.

Le comité discutera au cours de sa présente session ce qui a été mis en uvre des recommandations de la 17ème haute commission mixte de coopération mauritano-algérienne tenue à Nouakchott en Mars 2013.

La ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des mauritaniens de l'étranger, Mme KhadjettouMbareckFall a souligné l'importance du suivi et de l'évaluation pour l'amélioration et la promotion du travail humain, en général, et la performance gouvernementale en particulier, ajoutant que la présente session s'inscrit dans ce cadre.

Elle a par la suite ajouté que la Mauritanie, suivant les directives du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed OuldAbdel Aziz,s'attèle à renforcer et à développer les relations de coopération et de fraternité avec l'Algérie dans tous les domainesetqu'elle considère que le niveau actuel de la coopération n'est pas à la hauteur des aspirations des deux peuples frères et ne reflète pas le potentiel dont disposent les deux pays.

Elle a émis le souhait que la présente session donnera un nouvel élanaux relations de coopération afin de renforcer les opportunités d'investissement et d'échange commercial entre les deux pays et de donner une impulsion à la coopération bilatérale dans des domaines vitaux tels que l'industrie, l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, la santé etles travaux publics.

La ministre a exhorté les participants à cette réunion à procéder à un examen complet et attentif de ce qui a été accompli au cours des étapes précédentes avec l'identification des difficultés rencontrées et les solutions appropriées pour les surmonter.

Pour sa part, le ministre algérien chargé des Affaires Maghrébines ,de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe , M. Abdel Kader M'Sahel a indiqué que la présente réunion du comité de suivi et de coopération bilatérale reflète le souci des dirigeants des deux pays, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika et Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz àpromouvoir la coopération entre les deux pays, ajoutant qu'ellereprésenteégalement une étape importante pour passer en revue la coopération bilatérale et ses perspectives.

Il a ajouté que cette réunion permettra d'élaborer une vision claire sur les différents dossiers soumis à la session en vue de formuler des recommandations et de proposer des projets de nature à servir les intérêts des deux pays frères.

Le ministre a noté avec satisfaction les étapes franchies sur le chemin du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie depuis la précédente session, espérant que cette coopération soit à la hauteur des aspirations des deux peuples frères.

Le ministre s'est félicité du niveau de coopération entre les deux pays dans ses divers volets, en particulier celui de la sécurité qui a contribué à la défaite du terrorisme et du crime organisé et au maintien de la sécurité et de la stabilité des deux pays.

Les deux ministres ont organisé, au terme de cette réunion, une conférence de pressedans laquelle ils se sont réjouis du niveau de la coopération entre les deux pays.

La réunion s'est déroulée en présence de notre ambassadeur à Alger, SEM.BoullahaOuldMogueya et de l'ambassadeur d'Algérie dans notre pays, SEM. Noureddine Kandoudi. (AMI)