Sénégal: Manthia Diawara, Pr à l'Universite de New York sur la crise gambienne - «Il faut que le Sénégal fasse attention»

Pour cause, l'invité du journaliste Baye Omar Gueye, pense que le «despote» président sortant, Yahya Jammeh fait partie des derniers leaders africains, postcoloniale, qui se sont installés par force par la dictature et qui oppriment leur propre population. A son avis, «l'Afrique a déjà tourné la page de la dictature, même la page de la démocratie imposée par l'Occident». Comme exemple, le professeur convoque «la manière dont on s'est débarrassé de Blaise Compaoré, la manière dont le Mali est en train de résoudre ses problèmes de gouvernance, tout comme la Côte d'Ivoire et la Guinée».

Le professeur de littérature comparée à l'Université de New York (Usa), non moins cinéaste malien, Manthia Diawara est d'avis que le Sénégal doit faire attention dans le règlement de la crise en Gambie. En effet, l'invité de Baye Omar Guèye, à l'émission politique Objection de la radio privée Sud Fm estime qu'il ne faut pas le Sénégal soit le seul à s'occuper de la situation au risque d'entrainer d'autres conséquences.

