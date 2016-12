Afrique de l'Ouest: Situation dans le pays - La societé civile met la CEDEAO face à ses responsabilités

Au moment où les chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEDEAO tenaient une session ordinaire pour statuer, entre autres, sur la situation de crise postélectorale qui prévaut en Gambie, les organisations de défense des droits humains et de la société civile ont manifesté à la Place de la Nation (ex-Obélisque), en soutien au peuple gambien, le samedi 17 décembre dernier.

Lors de la rencontre les participants ont lancé un cri de cœur à la CEDEAO pour soutenir le peuple gambien.

Dans une déclaration conjointe, les droits de «l'hommiste» et la société civile soutiennent que «le rejet par le président Jammeh des résultats de l'élection et le fait qu'il a déclaré qu'il ne tolérerait aucune manifestation risquent d'engendrer une instabilité et pourraient conduire à une répression». Ils appellent le président sortant à respecter le choix du peuple souverain de la Gambie et l'exhortent à mener un processus de transition pacifique et ordonné.

Pour les militants des droits humains, Jammeh doit respecter les injonctions de la CEDEAO et de l'Union africaine (UA) sur la situation en Gambie et le Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne gouvernance et la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, notamment le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Ils ont aussi tenu à rappeler les dispositions pertinentes de l'article 23 (4) de la Charte de l'UA sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance.

Les manifestants invitent, par la même occasion, les Forces de défense et de sécurité de la Gambie à rester neutres et à œuvrer pour la sécurité du président élu Adama Barrow et celle de tous les citoyens gambiens. Aussi appellent-ils au départ, sans condition, de Yahya Jammeh, ex-homme fort de Banjul, dont le mandat expire le 19 janvier 2017, conformément à la constitution de la République de Gambie.

Et Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty international/Sénégal de déclarer que «si nous ne réagissons pas, ce sera la fin de la démocratie». Pour Fatou Senghor directrice régional d'Article 19, la mobilisation est une occasion pour envoyer un signal fort à la CEDEAO, pour lui demander encore de prendre ses responsabilités par rapport à la situation grave en Gambie et de faire tout pour que la crise soit résolue dans les meilleurs délais et avec fermeté. C'est également un message de solidarité et de soutien adressé au peuple gambien.

Ont pris part à la manifestation, entre autres, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH), Amnesty International, Article 19, des associations gambiennes basées à Dakar, les Gambiens vivant au Sénégal et les sympathisants, scandant des slogans hostiles à Jammeh: «Sauvons la démocratie en Gambie», «la Gambie a fait son choix, respectons le»...