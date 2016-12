Afrique: Peniel Mlapa interdit de CAN 2017 ?

Courtisé depuis des années, Mlapa a finalement obtenu le feu vert de la FIFA, il y a quelques semaines, pour jouer avec le Togo. Mais l'attaquant de Bochum (D2 allemande) buteur ce week-end contre St Pauli pourrait payer un manque de malice et finalement être absent à la CAN 2017. Ceci, après avoir apposé sa signature au bas d'un document à lui proposé par son club et l'empêchant de prendre part à la compétition. L'information est dévoilée lundi par le sélectionneur au cours d'une conférence de presse.

Alors qu'il était bien parti pour figurer sur la liste des présélectionnés de Claude Le Roy pour la CAN 2017, Peniel Mlapa pourrait finalement rester à quai. A cause d'un document dans lequel il indiquerait clairement son choix de ne pas prendre part à la grand' messe du football continental.

