Guinée: L'IRE de Labé se dédouane et sort des chiffres

Après la publication du bilan de l'éducation dans la région de Labé pour l'année mourante 2016,l'inspecteur régional de l'éducation et certains de ses collaborateurs ont voulu se dédouaner sur certains points .

Ainsi , Monsieur Mory Sangaré a axé sa réaction sur deux points laissant le soin au chargé des examens près la DPE de Labé faire les statistiques sur le taux de réussite de l'exercice écoulé.

En ce qui concerne les livres et les mouvements des enseignants l'IRE a ainsi abordé les choses :

« nous ne sommes pas des gens qui détournons les manuels destinés aux élèves nous ne ressemblons pas à ça, les manuels dont il est question ne sont pas passés par l'IRE de Labé ni une quelconque IRE de la république. Les manuels sont venus de Conakry directement pour les DPE et en plus les convoyeurs sont venus avec des cachets fabriqués par eux même ,qu'ils ont mis sur les manuels en réquisitionnant des personnes qu'ils ont payé à cet effet.

Quand j'ai été saisi de ce problème ,j'étais de retour de Conakry (... )j'ai dit au journaliste qui était venu me voir, c'était une dame je crois de me donner du temps on était mercredi pour que le lundi suivant je puisse lui dire ce que je sais de cette affaire de manuels.

A ma grande surprise ,j'ai appris que des journalistes ont rencontré le ministre et que le ministre leur a donné des réponses qui n'étaient pas leur attente et voilà et voilà (... .)

Le ministre a pris une décision de mettre sur pied une commission administrative d'enquête sur la gestion des manuels dans nos structures.

Nous avons fait des comparaisons de bordereaux de livraison de la mission qui a convoyé les livres à la DPE e Labé par exemple aux bordereaux de livraison de la DPE de Labé aux DSEE l'écart était nul, bordereaux des DSEE aux directeurs d'école puisqu'il s'agit de l'enseignement élémentaire l'écart était nul, après nous avons comparé ce que les directeurs ont livré à chaque enseignant de leur école nous avons trouvé aussi que l'écart était nul sur le papier. Après nous avons décidé d'aller DSEE par DSEE en présence de l'intersyndicale de l'éducation, des APEAE, des autorités locales pour que chaque directeur s'arrête devant les livres de son école et qu'on passe au décompte physique là aussi l'écart était nul (... )

Le manque d'enseignants à tous les niveaux est transversal pour tout le pays, tout le monde est en attente du recrutement pour voir si on peut réduire un peu l'écart, donc les mutations d'enseignants sont gérés avec la rigueur qu'on peut ne pas nous reconnaitre pourquoi ?parce que quant on remplace un enseignant qui est muté par mutation nationale par un enseignant à Labé par exemple envoyé à Mali on dit non !c'est une mutation arbitraire... ..

Mais dire que nous avons été incapable de remplacer des enseignants mutés par le niveau central ça nous pouvons qu'être incapable de remplir cette mission. »

Prenant le relai pour les chiffres lors des derniers examens Mr Hammady Sow le chargé de cette question au niveau de la DPE a procédé à une comparaison des résultats de 5 IRE. Pour l'entrée en 7 ème il a crédité Kankan de la première place avec 68,39,suivie de Labé avec67,97,Boké 67,10,Faranah 65,34 et Mamou 53,40.

Au BEPC Mamou a inverser la tendance pour se hisser au sommet avec67,18 suivie de Kankan avec 53,23, Boké 52,78, Faranah 45,61 et Labé 41,34.

Au bac unique Kankan a repris la tête avec 49,61,Labé 33,84,Boké 29,50,Faranah 28,91 et Mamou 21,47 avant de rappeler qu'avant la perte de vitesse de l'exercice dernier depuis 2011 Labé a trôné sur les examens nationaux.

En guise de conclusion l'inspecteur Mory Sangaré a cru bon de préciser que depuis plusieurs mois qu'il est la cible d'elucubrations de toutes sortes et à dessein de certaines personnes qui ont souvent dit haut et fort vouloir faire tomber des têtes dont la sienne.