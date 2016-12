Guinée: Les complications neurologiques de la maladie Paget exposées par une étudiante

«Nous avons tous vu comment les candidates ont présenté leur travail. Nous avons les résultats de l'appréciation des responsables de la synthèse clinique des stages et du présent jury et puis les thèmes qu'elles ont présentés par rapport à l'originalité de certains. Donc le jury ont retenu que les trois candidates, ont été des bonnes étudiantes très sérieuses, disponibles, respectueuses, travailleuses et bien éduquées qui ont travaillés sur des thèmes d'actualité de santé publique et qui sont pertinents».

Après sept années de cursus universitaire à Gamal Abdel Nasser renforcées par des stages de formation dans les différents hôpitaux de la place, Mme Diallo Mariama Cira Baldé, et d'autres camarades de promotion notamment, Mlle Diarra Mariame et Mariama Gueladje Bah, ont présenté le fruit de leur recherche scientifique en santé publique.

La maladie de Paget, aussi désignée ostéite déformante, est une maladie chronique qui affecte les os. Les tissus osseux sont toujours l'objet d'un mécanisme de destruction et de reconstruction par les cellules. Dans le cadre de la maladie de Paget, ce mécanisme est altéré, les tissus osseux sont détruits dans certaines zones et prolifèrent en abondance dans d'autres.

