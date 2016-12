Guinée: Me Salif Kebe de la CENI - «Il est anticipé de parler d'élections en février 2017»

interview

La tenue des élections locales en février 2017 conformément à l'accord politique du 12 octobre, semble de plus en plus impossible. C'est ce qui ressort de cet entretien téléphonique que nous avons eu avec le charge du département juridique et porte-parole de la Ceni. Me Salif Kebe soutient qu'il est trop tôt pour parler des communales.

Pratiquement, il ne reste plus que deux mois avant la tenue des élections locales telle que prévue par l'accord politique. Est ce que financièrement, la Ceni est prête?

Lorsqu'on avait étudié le budget des élections locales, on avait inclu la révision des listes électorales et les remarques formulées à la fin de la présidentielle sur le fichier électoral. Donc la restructuration du fichier et la révision des listes électorales obligatoire avant chaque élection. Maintenant, puisque le dialogue avait dit qu'on peut aller avec le fichier actuel sans réforme, on a jugé utile de revoir la partie du budget concernant le fichier électoral. Sur 450 milliards FG initialement prévus pour les élections locales, on avait revu, corrigé et enlevé la partie concernant la révision des listes électorales.

Et il nous a été donné un montant 200 milliards. Sur ce montant, il a été aussi prévu d'enlever la partie concernant les élections dans les districts et quartiers. Donc pratiquement, il nous restait à peu près 150 milliards FG. c'est sur cette base que nous avons fait la demande. Sinon, initialement c'est 450 milliards qui avaient été prévu globalement. Mais, petit à petit on est revenu à 150 milliards.

Est-ce qu'aujourd'hui ces 150 milliards sont à la disposition de la Ceni?

Non, c'est ce que l'Etat devait mettre à notre disposition. Mais, vous savez comme à notre habitude chaque fois que nous émettons de besoin, l'Etat met les montants à notre disposition. Que ça soit pour le budget de fonctionnement ou le budget électoral. Toutes les activités prévues à l'avance, nous soumettons la partie du budget concernant ces activités-là et les montants sont versés à la CENI qui les utilise.

Cela voudrait-t-il dire qu'il n'y a pas plus de gap à combler par la Ceni aujourd'hui?

Non, il y a toujours de gap à combler parce que ça c'est en fonction de disponibilité de l'Etat. Quand vous dites que vous avez besoin de 150 milliards FG d'ici le mois de février et que l'Etat vous dise qu'il ne peut avoir que 80 milliards cela veut dire que les 70 milliards restants, il va falloir les chercher ailleurs. Je ne suis pas actualisé sur les informations en ce qui concerne le budget. Mais, ce que j'avais laissé avant d'aller en congés c'est de ça je vous parle.

Est-ce que la date 60 jours pour la fixation du jour du scrutin est valable aussi pour les communales?

Bien sûr, sauf si le dialogue avait prévu une exception sinon c'est valable pour les élections locales.

Comme l'accord du 12 octobre n'a pas prévu d'exception en ce sens Alpha Condé n'a donc que jusqu'au 30 décembre pour fixer la date du scrutin au risque de reporter les communales à une date ultérieure?

Vous tirez une conclusion là. Je n'en suis pas à ce niveau d'abord. Mathématiquement Oui. Il y a une chose aussi parce que nous devons aller avec des lois aux élections. Ces lois ne sont pas encore votées. Est-ce qu'il est prudent de penser qu'on pourrait régler cette question avant fin février?

C'est une question que j'allais vous poser.

Donc, voilà pourquoi, il serait trop anticipé de parler d'élections en février. Attendons que l'Assemblée nationale vote les lois et que les outils soient mis à nos dispositions pour que puissions nous programmer en fonction.

Est-ce qu'il y a un délai prévu pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi au parlement?

Habituellement c'est prévu dans le règlement intérieur. Mais, vous savez qu'il n'y a pas de règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Mais dans le cas précis, il avait été prévu que ces lois là soient votées pour que nous puissions aller aux élections au mois de février 2017. Mais puisque les lois ne sont pas votées encore donc, nous ne savons pas à quelle date nous serons en possession de ces lois. Maintenant, sauf si nous décidons de faire exception, il y a quand même des conventions internationales (le Pacte de convergence de la CEDEAO, Ndlr) qui nous interdit d'appliquer une loi qui vient d'être promulguée 6 mois avant l'élection.

Ya-t-il d'autres activités à réaliser avant la fixation de la date?

Bien sûr, il y a beaucoup d'autres activités a réalisé avant qu'on ne fixe la date des élections.

Pouvez-vous nous rappeler quelques unes d'entre elles?

Toute suite là, ça va être difficile pour moi de le faire. Il y a une longue formation que nous devons faire. La formation des membres des bureaux de vote, de CACV. Même la formation de nos démembrements doit être réalisée. A ce jour, nous sommes pratiquement à la fin du découpage sur le terrain. Au moment du dialogue, il se trouvait que cette activité là avait déjà été lancée. Nous avons les résultats de ce travail. Maintenant, il y a les listes électorales et l'impression des cartes électorales qui doivent être faites.

Quel est le résultat du découpage en termes du nombre de bureaux de vote?

Bon, je n'ai pas l'information et il ne faut pas que je dise du n'importe quoi.