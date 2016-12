Guinée: Un observatoire national des comités de concertation dans les localités minières installé dans le pays

Le ministère guinéen en charge des mines et de la géologie, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation(MATD) et le haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme ont procédé à l'installation d'un observatoire national des comités de concertation dans les localités minières(ONCCLM) ce samedi 17 décembre 2016.

Cet observatoire composé de 42 membres dont 17 femmes aura pour rôle de prévenir les conflits dans les zones minières et contribuer fortement au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

Dans son discours, Yves Boukpessi Bakobasso du Haut-commissariat des aux droits de l'homme (HCDH) en Guinée a dit qu'après avoir parcouru l'ensemble des régions naturelles et assuré la formation des Comités de Concertation dans les localités minières, son institution pense qu'aucun effort ne doit être ménagé pour faire du secteur minier un outil non seulement pour le développement économique mais surtout pour la consolidation de la paix.

"Face aux conflits récurrents dans les zones minières dont les implications sur la situation des droits de l'homme étaient devenues préoccupantes, nous avons été tous taraudés par une multiplicité de questions : Comment prévenir ces actes de violence ? Comment améliorer le dialogue entre les différentes parties prenantes aux conventions portant sur l'exploitation des mines ? Comment assurer un monitoring de la responsabilité sociétale qui incombe aux entreprises tout en assurant la prise en compte des intérêts des investisseurs et des populations ? Comment sensibiliser les populations résidant dans les zones minières à une culture de tolérance, de dialogue et de compréhension quant à la gestion pacifique des différends liés à l'exploitation minière ?

Comment protéger les femmes et les enfants contre les effets sociaux causés par l'exploitation minière notamment les violences basées sur le genre ? Comment dynamiser les mécanismes d'alerte existant déjà au niveau régional et local ? C'est là, tout le sens du projet de prévention des conflits dans les zones minières dont la mise en œuvre sur le terrain prouve à suffisance que nous ne nous étions point trompés de cibles", ajoute le diplomate onusien.

De son côté, Général Bouréma Condé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a invité les membres de cette structure de s'armer de courage, d'expérience et de détermination d'autant plus qu'ils ont été installés pour éviter l'intervention des militaires dans les zones minières.

"Votre mission demande du courage, de l'expérience et de la détermination. On n'a pas besoin de l'intervention des militaires dans les mines, c'est de vous plutôt dont on a besoin. C'est vous qui devez-vous mettre au-dessus des rivalités entre vous dans vos villages, dans vos préfectures pour dire ce qui est la vérité, la faire entendre et la faire accepter par tout le monde", a-t-il lancé aux membres de l'observatoire.