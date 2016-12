Mauritanie: Clôture de la sixième édition du festival des villes anciennes à Ouadane

Le ministre a enfin souligné que tous ont contribué à la réussite de l'édition, avant de féliciter les commissions d'organisation, les organisations de la société civile, les autorités sécuritaires et administratives, les populations de la villes de Ouadane et les trois autres villes anciennes qui ont participé à l'actuelle éditions.

Il a ajouté que l'édition s'est tenue sous le signe de: " le rôle des oulémas chinguitiens dans les mondes arabe et africain", précisant que le Président de la République a supervisé, dans l'ancienne mosquée de la ville de Ouadane, le démarrage des conférences présentées, pour la circonstance, par des oulémas et des chercheurs sur les différents aspects du thème de l'édition.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la culture et de l'artisanat, porte parole du gouvernement, a indiqué que cette édition du festival des villes anciennes, dont le démarrage a été présidée par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a été marquée par la participation de troupes artistique venue de l'espace culturel régional entourant ces villes, ce qui a-t-il dit, est de nature à établir des ponts de contact culturel entre ces villes et leur environnement.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de Mme Lemina Mint Kotob Ould Moma, ministre de l'Agriculture, de Mme Vatma Vall Mint Soueinea, ministre de l'élevage, du wali de l'Adrar, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Wah, de M. M'Bareck Ould Beyrouk, conseiller à la Présidence de la République et d'autres hautes personnalités civiles et militaires, a été marquée par une distribution de prix sur les lauréats des concours du Saint Coran et du Hadith, de la course des chameaux, des jeux traditionnels et du marathon.

Le ministre de la culture et de l'artisanat, porte parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh, a supervisé, dimanche soir à Ouadane, la cérémonie de clôture de la 6eme édition du festival des villes anciennes qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed, Paix et Salut sur lui.

Copyright © 2016 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.