Cote d'Ivoire: Législatives ivoiriennes - Les premiers résultats

Signalons également que les deux ministres limogés de l'UPCI et de l'UDPCI Gnamien Ngoran et Albert Mabri Toikeuse sont tous deux sortis vainqueur de leur circonscription et que le premier élu FPI à retourner à l'Assemblée nationale depuis 2010 sera Kouman Yao Nguettia élu de Bondoukou.

Pour le moment, le RHDP majorité présidentielle compte 50 postes de députés élus, les indépendants sont à 22 postes, l'UDPCI compte 3 députés et le FPI et l'UPCI chacun un poste de député.

Le dépouillement en Côte d'Ivoire a commencé dès la fermeture des bureaux de vote dimanche, où un peu plus de six millions d'électeurs étaient appelés à choisir leurs 255 représentants à l'Assemblée nationale parmi 1337 candidats. Les premiers résultats commencent à tomber.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.