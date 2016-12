Afrique: Clôture à Oran du 4ème Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité dans le continent

Oran — Le 4ème Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a pris fin lundi à Oran sur une note de succès avec le consensus sur les mécanismes à même de renforcer la coordination entre l'Afrique et l'ONU et soutenir les mécanismes de maintien de la paix et la sécurité dans le continent.

Dans son allocution de clôture des travaux du séminaire d'Oran, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Ramtane Lamamra s'est félicité de l'engagement des partenaires africains et internationaux "à renforcer les capacités du continent africain à trouver et à mettre en oeuvre des solutions aux problèmes de l'Afrique".

Il a affirmé que ce séminaire a été un succès au sens où il a consolidé la contribution du continent africain en matière du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde".

"L'Algérie a tiré profit de la confiance de ses partenaires africains depuis la participation à la libération du continent africain à l'édification de l'unité, de la solidarité et de la complémentarité des rangs de l'union africaine (UA), a indiqué le chef de la diplomatie algérienne.

La dernière séance des travaux du 4ème séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a été consacrée à l'évaluation de la coordination entre les mécanismes "A3" considérés comme "ligne de front" pour l'action diplomatique commune du continent africain au niveau des Nations Unies.

Les travaux du 4e séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique étaient "très fructueux" (Ministre angolais A.E)

ORAN - Le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chickoti, a affirmé que les travaux de la 4e édition du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui ont pris fin lundi, "étaient très fructueux", ayant été marqués par un débat "approfondi" sur l'avenir du continent.

"On peut dire que les travaux de ce séminaire étaient très fructueux, d'où l'importance majeure de cette édition pour nous en tant que pays africains", d'autant plus qu'il intervient à la veille du sommet de l'Union africaine prévu en janvier prochain, et au cours duquel il sera procédé à l'élection du président de la Commission africaine, a déclaré le ministre angolais au terme de son entretien lundi à Oran avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

La rencontre d'Oran, qui a été marquée par un débat approfondi sur l'avenir du continent, notamment en ce qui concerne la preservation de l'unité du continent africain et son intégration, "nous a permis d'évaluer les relations entre l'Union africaine et les Nations unies en vue de les consolider et de les promouvoir dans l'intérêt du continent", a ajouté le ministre angolais.

M. Chickoti a, par ailleurs, affirmé que l'Angola et l'Algérie entretenaient de "très bonnes relations".