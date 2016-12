Sud-Soudan: Ban Ki-moon réclame un embargo sur les armes

Quarante-huit agents des forces de sécurité sud-soudanais et leurs dépendants ont été… Plus »

« Deuxièmement, il faut faire pression collectivement pour faciliter l'accès sans entrave à tous ceux qui ont besoin d'aide dans toutes les régions du pays », a-t-il ajouté, en réclamant également un réel engagement à protéger les travailleurs humanitaires et à poursuivre ceux qui ont tué, attaqué et violé des travailleurs humanitaires.

« Les parties prenantes doivent relancer un processus politique inclusif jugé crédible par le peuple du Soudan du Sud et la communauté internationale », a-t-il ajouté. « Un processus inclusif et crédible exige que toutes les parties au conflit aient un siège à la table des négociations avec la capacité de partager et d'exercer le pouvoir sans crainte de représailles ».

« J'exhorte le Conseil de sécurité, les dirigeants régionaux et la communauté internationale à faire comprendre au Président Kiir et à Riek Machar que le lancement d'une offensive militaire aura de graves conséquences », a dit M. Ban.

Il a invité la communauté internationale à fournir l'aide et les incitations nécessaires, mais aussi à prendre des mesures contre ceux qui entravent le chemin vers la paix et la stabilité.

Selon le chef de l'ONU, « il est temps de faire de la population du Soudan du Sud, et non pas de ses dirigeants, la priorité de toute stratégie ».

« Des informations suggèrent que le Président Salva Kiir et ses partisans envisagent une nouvelle offensive militaire dans les prochains jours contre l'APLS- dans l'opposition », a dit M. Ban dans un discours devant les membres du Conseil. « En outre, il est clair que Riek Machar et d'autres groupes d'opposition se préparent à une escalade militaire ».

