Cote d'Ivoire: Régimes des pensions publiques/ Eugène Niankan - "La réforme a permis d'améliorer les pensions"

Et il fallait faire en sorte d'avoir une adéquation entre les cotisations prélevées et les pensions payées. « Cela n'était pas le cas avant la réforme. Par exemple, en 2010, les cotisations étaient de 75 milliards de FCFA là où les pensions s'élevaient à 125 milliards de FCFA.

La pension est aujourd'hui meilleure par rapport à l'ancienne réforme. Et en plus, l'âge du départ à la retraite a été prolongé de cinq ans, pour permettre de cotiser davantage », a expliqué M. Niankan.

Justement, c'est pour mieux expliquer cette réforme et élucider des zones d'ombre, que l'Institution de Pré- voyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (IPSCGRAE) a organisé une rencontre d'information et d'échanges avec le bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (Synesci) à l'agence IPS -CGRAE de Yopougon. Le directeur général adjoint de l'IPSCGRAE, Eugène Niankan, a précisé qu'aucune pension de retraite n'a été divisée par deux avec cette réforme. «

Copyright © 2016 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.