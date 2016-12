Il donnerait ainsi raison à Aldous Huxley qui disait que « le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'Histoire est la leçon la plus importante que l'Histoire nous enseigne." Plutôt donc que d'entraîner la Guinée vers des lendemains incertains, le président Condé doit parler et rassurer le peuple guinéen.

Succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes prouverait que l'intellectuel de haut lignage qu'il est, ne sait pas lire les signes des temps et qu'il ne tire pas leçon de l'histoire de la Guinée et des autres peuples.

Et peut-être aussi faut-il compter avec un possible deal avec certains auteurs ou responsables des massacres du 28 septembre qui, pour garantir leur impunité, ont intérêt à ce que le régime de Condé qui n'a rien fait pour les inquiéter, puisse se perpétuer !

Ensuite, l'homme, sans nul doute, doit faire l'objet de pressions de puissants lobbys tant politiques qu'économiques. On sait que la gestion du pouvoir est très clanique en Guinée et conduit à une sorte de patrimonialisation du pouvoir d'Etat.

En tout état de cause, une telle pirouette de la part d'Alpha Condé, n'étonnerait pas. Et pour causes. D'abord, les vieux opposants qui accèdent au pouvoir finissent souvent par de dangereuses sorties de route.

D'ailleurs, le modus operandi des tripatouilleurs de Constitutions est assez bien connu. Ils confient toujours les basses besognes à leurs courtisans avant qu'ils ne tombent au grand jour le masque. En lâchant du lest face à l'opposition lors du dialogue politique, ne visait-il pas, en agenda caché, à amadouer, endormir le peuple et la classe politique avant de lui assener le coup fatal ?

Et à voir les foudres que subit le président de la Cour Constitutionnelle, Kéléfa Sall, qui avait invité Alpha Condé à ne pas « succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes », il y a de fortes présomptions que la fumée ne soit sans feu. En effet, le mousquetaire de la plus haute juridiction du pays fait face, depuis cet appel, à une fronde d'une partie des conseillers de la Cour constitutionnelle.

