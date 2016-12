Ils ne sont plus que trois pour le titre très convoité de Joueur Africain de l'année, l'attaquant… Plus »

Mais, étant donné que Bongo et son clan sont « nés avant la honte », tant qu'ils auront en face juste des déclarations non suivies d'effets, de sanctions économiques par exemple, ils s'en ficheront d'une manière ou d'une autre.

Pour rester sur l'exemple allemand, d'abord on peut relever que le chancelier est différent du président fédéral dont le nombre de mandats est limité (actuellement, il a un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une fois). De plus, le chancelier allemand ne peut pas imposer à son parti, son investiture pour une élection à venir.

N'a-t-on pas coutume de dire que « les personnes âgées évitent les débats où on parle de mort » ? Ceux qui veulent régner à vie sur leur pays, évitent les rencontres où il est question de démocratie et de limitation du nombre de mandats. Ils peuvent bien concéder la limitation de la durée des mandats, mais pas celle de leur nombre.

En plus du Gabon, la crise politique gambienne et celle de la République démocratique du Congo, seront certainement évoquées. Ce qui fait dire que ce sommet aborde des sujets brûlants.

En effet, les participants devront plancher sur un projet de résolution proposé par l'UE, visant à souligner le caractère « non transparent » du processus électoral et les résultats « très douteux » de ce scrutin. Cette session de l'APP ACP-UE pourrait d'ailleurs appeler à un recomptage des bulletins.

