Cote d'Ivoire: Développement urbain durable - Les experts français et ivoiriens en quête de la meilleure stratégie

A la faveur de la Journée de l'urbanisme, le Bureau national d'étude technique et de développement (Bnetd) et l'Association des architectes français à l'export (Afex) ont organisé le 15 décembre dernier au Centre d'informations géographiques et du numérique (Cign) à Cocody, un colloque franco-ivoirien sur "l'architecture et l'urbanisme".

A l'ouverture de ce colloque, Kacou Parfait, directeur du Pôle bâtiment et aménagement territorial (Pbat/Bnetd) a indiqué, au nom du directeur général du Bnetd, Kinapara Coulibaly que "les villes africaines sont appelées à modifier leur comportement et à repenser leur fonctionnement en vue de permettre à tous les citadins de bénéficier d'emplois, de services et de logements décents tout en faisant face aux enjeux climatiques".

Selon lui, elles doivent être capables d-auto-réagir aux changements et aux besoins actuels ou à venir, en mettant en place des instruments d'analyse, de surveillance, de contrôle et de suivi des diverses activités qui leur permettent de bien fonctionner et d'anticiper les besoins, en tenant compte des impératifs du développement durable.

Il a également rappeler que le Bnetd a développé des outils méthodologiques qui lui permettent de jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre des politiques de développement urbain en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, notamment les plans stratégiques de développement local, les agendas 21 des communes, les schémas d'urbanisme directeurs des grandes agglomérations urbaines.

«Il s'agit ainsi pour le Bnetd d'adapter des solutions innovantes au contexte ivoirien pour assurer au pays des infrastructures durables. Au total, je puis vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour créer les conditions pour le suivi des recommandations issues des travaux de ce colloque » a-t-il conclu.

François Roux et Madeleine Oubar ont respectivement exprimé l'intérêt pour les experts français d'être aux côtés de leurs confrères ivoiriens pour réfléchir sur les enjeux relatifs aux villes durables, à la planification stratégique et à l'innovation numérique.