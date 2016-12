Afrique: Phillip Chiyangwa nouveau président de la COSAFA

S'exprimant avant le vote le président sortant, Suketu Patel, premier vice-président de la CAF, a déclaré qu'il était fier du travail accompli depuis dix ans dont la priorité était le développement du football dans la région. « Il est important de savoir qu' on a fait son travail et que l'on peut partir avec dignité. Au départ, nous avions un tournoi, notre défi principal, mais cette année, nous avons accueilli cinq événements de catégories d'âge chez les hommes et chez les femmes ".

Le Namibien Frans Mbidi a été élu vice-président pour les cinq prochaines années. Le Comité exécutif, outre le président et le vice-président, sera composé du général Pedro Neto (Angola), d' Andrew Kamanga (Zambie), Sameer Sobha (Maurice), Alberto Simanga (Mozambique) et Walter Nyamilandu-Manda (Malawi).

