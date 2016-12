Afrique: Africains d'Europe - Aubameyang, 15 matches, 16 buts

L'attaquant sénégalais de la Lazio Rome Keita Baldé a de son côté marqué son sixième but de la saison lors de la victoire de son équipe contre la Fiorentina (3-1). Le défenseur central angolais Bastos était également titulaire pour la Lazio et a été solide, avec en prime une très belle occasion de la tête sur corner à la 9e minute.

Même s'il a récupéré plus vite que prévu de sa blessure à la cheville, l'Egyptien de l'AS Rome Mohamed Salah n'était pas prêt à disputer 90 minutes et il n'a joué que la seconde période lors de la défaite 1-0 concédée face à la Juventus. Manifestement en manque de rythme, il n'a pas fait de différences et n'a pas beaucoup gêné la défense turinoise.

Dans son style habituel, "Aubam" s'est retrouvé lancé en profondeur par le jeune international français Ousmane Dembélé, au bout d'une contre-attaque rondement menée. Il a devancé un défenseur et gagné son duel avec le gardien d'Hoffenheim pour égaliser à la 48e minute, alors que son équipe jouait à dix après l'expulsion de l'attaquant allemand Marco Reus. Le Gabonais a marqué le deuxième but du Borussia Dortmund, qui lui a permis de revenir avec le point du match nul (2-2) d'un déplacement difficile à Hoffenheim, troisième du classement.

