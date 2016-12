Maroc: Statut quo en tête du classement au bonheur du Raja

AS FAR: 2 Naghmi (36è), Kamal (45+1).

A noter que le championnat se poursuivra en fin de semaine pour le compte de la 14ème journée avec comme match inaugural Raja-AS FAR prévu, sauf chamboulement de date, vendredi prochain. Samedi, la programmation renferme trois parties : CAK-KAC, FUS-WAC et HUSA-RSB, tandis que les matches de dimanche opposeront la JSKT au DHJ, l'IRT au CRA, le KACM à l'OCK et l'OCS au MAT.

Pour rappel, cette 13ème manche du championnat a été entamée vendredi par la rencontre AS FAR-JSKT qui s'est achevée sur le score de deux partout. Samedi, trois matches ont été à l'ordre du jour et il y a lieu de citer en premier le carton du CAK qui a atomisé le KACM, scellant le sort de cette explication sur la marque de 3 à 0.

Et le mieux placé que quiconque pour secouer le cocotier n'est autre que le coach Sébastien Desabre encensé lors de sa prise de fonction puis critiqué une fois que la machine ne tourne plus à plein régime.

