Maroc: L'OCK enfin victorieux

Ce but tant attendu libère les éléments khouribguis qui, auraient pu doubler la mise si Tighazoui n'avait pas fait preuve d'égoïsme et avait passé la balle à ses coéquipiers mieux placés que lui.

Constatant que son attaque est inefficace, Aït Djoudi lance dans le jeu Imaich et Danger.Consécutif à une contre-attaque éclair, Aguerd 76', tire un boulet de canon qui passe non loin des buts de Mouatamid. A la 78', l'OCK bénéficie d'un coup franc, le tir sec d'Oggadi frôle presque le poteau gauche de Lahouasli qui s'en prend aux défenseurs.

En second période, sentant que le danger n'est pas loin, le coach Regragui procède à des changements pour renforcer son arsenal défensif.Les locaux exercent un pressing constant, se créent de nombreuses opportunités, mais faute d'un attaquant efficace, elles ont été lamentablement loupées. La défense des visiteurs bien regroupée autour du keeper ne fait que renvoyer les balles en catastrophe devant les assauts répétés des Phosphatiers. Les deux attaquants, Tighazoui et El Maghri déstabilisent cette défense à maintes reprises.

Dès le coup d'envoi, les phosphatiers passent à l'attaque et portent le danger au camp adverse. Ainsi, suite à une sortie hasardeuse du gardien Lahouasli, le revenant Bakayoko a failli marquer de la tête 11'. Les Fathis ripostent, une minute après, sur une passe judicieuse de Benjelloun, Skouma tergiverse et loupe une occasion en or.

